TDK'dan 'Boşnak' sözcüğüne tepki çeken tanım!

Türk Dil Kurumu'nun (TDK) resmi sitesindeki, "Büyük Türkçe Sözlük" kısmında, "Boşnak" kelimesinin birinci anlamı "Kocasından kaçarak başkasıyla evlenen kadın" olarak tanımladı. Bu tanımın, "Türkiye Tükçesi Ağızları Sözlüğü"ne dayandırıldığı görüldü.
Boşnak kelimesinin kamuoyunca bilinen manası ise ikinci tanımda yer aldı.
Tanım sosyal medyada tepki çekerken, bazı kullanıcılar TDK'nın "Boşnak tanımı" için, "ikinci Rasim Ozan vakasıdır" yorumunda bulundu.
Rasim Ozan Kütahyalı, Beyaz TV'de yayınlanan “Beyaz Futbol” programında, “Kusturmalı Boşnak saksosu” ifadesini kullanmıştı. Kütahyalı, tepki çeken bu ifadelerinden sonra kanaldan kovulmuştu.