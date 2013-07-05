TDK Gezi'den dolayı 'darbe' kelimesinin anlamını mı değiştirdi?

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi, İstanbul Milletvekili Prof. Nur Serter, Türk Dil Kurumu’nun (TDK), Gezi Parkı olayları nedeniyle ‘darbe’ tanımını değiştirdiğine ilişkin iddiasını Meclis gündemine taşıdı. Serter, bir gurup CHP ile TDK Başkanı Mustafa Kaçalin’i makamında ziyaret etti. CHP’li Serter, “ Türk Dil Kurumunun http://www.tdk.gov.tr/ internet adresinde ise darbe kelimesinin ikinci anlamının “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” olarak değiştirildiği görülmüştür” dedi. Serter, Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

Gezi Parkı nedeniyle ‘darbe’ kelimesinin anlamı

Son günlerde ülke genelinde yaşanan Gezi Parkı protestoları nedeniyle, Türk Dil Kurumu’nun “Darbe ” kelimesinin anlamını değiştirdiği kelimeye yeni anlamlar yüklediği ülke kamuoyunda yoğun bir şekilde tartışılmaktadır.

1997 ve 2008 yılında basılmış olan sözlükler incelendiğinde “darbe” kelimesinin ikinci anlamının “Bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme işi” olarak açıklandığı görülmektedir.

TDK’ye göre darbenin anlamı

4.7.2013 tarihinde, Türk Dil Kurumunun http://www.tdk.gov.tr/ internet adresinde ise darbe kelimesinin ikinci anlamının “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” olarak değiştirildiği görülmüştür.

Her ne kadar Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’ in 20.6.2013 tarihli basın açıklamasında, darbe kelimesinin anlamının 1998 yılında değiştirildiği belirtilse de, 2008 yılında basılmış olan sözlükler incelendiğinde darbe kelimesinin anlamının “Bir ülkede zor kullanarak yönetimi devirme işi” olarak tanımlandığı görülmektedir.

Dolayısı ile 2008 yılında basılmış olan sözlükler, Türk Dil Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa S. Kaçalin’i yalanlamaktadır.

Darbe kelimesinin anlamı niye değiştirildi?

-“Darbe” kelimesinin anlamı hangi tarihte değiştirilmiştir?

-“Darbe” kelimesinin anlamının değiştirilmesine neden gerek duyulmuştur?

-“Darbe” kelimesinin anlamı Gezi Parkı olayları nedeniyle mi değiştirilmiştir?

Gezi Parkı eylemine katılanlar darbe yapmakla suçlanacak?

-“Darbe” kelimesinin anlamının değiştirilmesi sonucunda, Gezi Parkı eylemlerine katılanlar, darbe yapmakla mı suçlanacaklardır?

-“Darbe”, Türk Dil Kurumu Tarafından “Bir ülkede baskı kurarak, zor kullanarak veya demokratik yollardan yararlanarak hükûmeti istifa ettirme veya rejimi değiştirecek biçimde yönetimi devirme işi” olarak tanımlanmıştır. “Darbe” kelimesine yüklenen yeni anlamla birlikte, demokratik yollardan hükümeti protesto eden bütün insanlar, Darbeci” olarak suçlanacak mıdır?

-“Hükümet istifa” ya da hükümet üyelerinden her hangi biri için “istifa” şeklinde söylemde bulunan, slogan atan insanlar, darbeci midir?