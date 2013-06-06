'Çapulcu' kelimesini yeniden tanımlandı' iddiasına TDK'dan yanıt

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Taksim Gezi Parkı'ndakilere yönelik 'çapulcu' söyleminin ardından, bu kelimenin Türk Dil Kurumu'nun sitesindeki tanımının değiştiği ileri sürüldü.

Önce: Başkasının malını alan, yağma, talan eden kimse, talancı, yağmacı, plaçkacı.

Şimdi: Düzene aykırı davranışlarda bulunan, düzeni bozan, plaçkacı.

Daha önce kelime örnek olarak, Sait Faik Abasıyanık’ın, "Bütün çapulcu alayı başka kasabalara gittiler” cümlesi içinde yer alırken, şu an Necip Fazıl Kısakürek imzalı, "Çapulcuların teklifine boyun eğilmesini asla kabul etmem" cümlesinde kullanılıyor.

TDK'dan açıklama

TDK'dan yapılan yazılı açıklamada, yazılı ve sözlü basında TDK sözlüğünde "çapulcu" kelimesinin anlamının değiştirildiği iddiasının yer aldığı belirtildi.



Kurumun hazırladığı ve şu anda satışta olan 11. baskı Türkçe Sözlük'ün 2010'da yayımlandığına işaret edilen açıklamada, "Bu sözlükte 'çapulcu' kelimesinin tarifi neyse internet sayfamızdaki sözlüğümüzde yer alan tarif de aynıdır. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir" ifadeleri kullanıldı.

TDK'nın, Türkiye'nin en köklü bilim kurumlarından biri olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sözlük hazırlamak elbette gündemi ve halkta, dolayısıyla dilde yaşanan değişmeleri yakından takip etmeyi gerektirse de bir kelimenin sözlükte yer alan tarifinin değiştirilmesi, kazandığı yeni anlamların sözcüklere işlenmesi ani kararlarla yapılacak bir iş değildir. TDK'nın sözlüklerine halkta duyulan güvenin, bu tarz yanıltıcı haberlerle zedelenmek istendiği görülmektedir."