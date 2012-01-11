-TDK Başkanı Akalın, görevinden ayrılıyor ANKARA (A.A) - 11.01.2012 - Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın'ın görevinden ayrılarak Hacettepe Üniversitesindeki görevine döneceği bildirildi. TDK'dan yapılan açıklamada, 11 yıldır TDK Başkanlığını sürdüren Akalın'ın yarın itibarıyla kendi isteğiyle görevinden ayrılarak Hacettepe Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümündeki görevine döneceği belirtildi. Açıklamada şunlar kaydedildi: ''Türkçemizin gelişmesi, zenginleşmesi için özveriyle çalışan bilim insanlarını, yazarları, şairleri, Türkçe sevdalılarını 11 yıl boyunca TDK çatısı altında toplamayı başaran, kuruma hem yurt içinde, hem de yurt dışında Türkoloji'nin merkezi olma özelliğini kazandıran Prof. Dr. Akalın, TDK Başkanlığı görevinden ayrılıp bundan sonraki çalışmalarını Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünde öğretim üyesi olarak sürdürme kararı almıştır. Prof. Dr. Akalın, başkan olarak atandıktan sonra kurum bünyesinde oluşturduğu çalışma grupları ile bilimsel ürünlerin ortaya çıkarılmasını sağlamış, çeşitli bilim dallarında terim çalışmalarını başlatmıştır. Kurucumuz Yüce Atatürk'ün vasiyetnamesi gereğince ödenmesi gereken gelirlerin kurumumuza aktarılmaması karşısında ciddi bir hukuk mücadelesi vererek kurumun bu gelirlerini yeniden elde etmesinde pay sahibi olmuştur. Prof. Dr. Şükrü Haluk Akalın'ın başkanlık dönemi, çağın gereği olan teknolojik düzeyi yakalama ve bunu kullanarak çalışma gruplarında ortaya konulan ürünleri geniş kitlelere yayma konusunda da bir zirve olmuştur.''