-TDK BAŞKAN YARDIMCILIĞINA ATAMA ANKARA (A.A) - 15.07.2010 - Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığına Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne Osman Murat Süslü atandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda açık bulunan Türk Dil Kurumu Başkan Yardımcılığı görevini yürütmek üzere Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Melek Özyetgin görevlendirildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ise Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Murat Süslü getirildi.