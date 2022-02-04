TDİ, 15 yıl önce İBB’ye devrettiği iskeleleri geri istedi

Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Kadir Topbaş döneminde belediyeye devredilen iskelelerin iadesi için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne dava açtı. TBMM KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, TDİ yönetiminin Ekrem İmamoğlu’na hasmane tutum içinde olduğunu öne sürerek, “İskeleler AKP’li başkanlar döneminde 15 yıl boyunca vakıflara peşkeş çekilirken aklınız neredeydi” dedi.

Türkiye Denizcilik İşletmeleri (TDİ), Kadir Topbaş'ın başkan olduğu 2005 yılında iskeleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmişti. TDİ, belediye başkanlığına Ekrem İmamoğlu seçildikten sonra iskelelerin amacı dışında kullanıldığı iddiası ile harekete geçti.

Sözcü'den Gökmen Ulu'nun haberine göre, “30 gün içinde iskeleleri boşaltın” yazısına İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yanıt alamadığını öne süren TDİ yönetimi, 2005 yılında yapılan protokolle İBB'ye devredilen iskelelerin geri alınması, iskelelerdeki ticari faaliyetlerden elde edilen gelirlerin TDİ'ye iade edilmesi için dava açtı.

"İBB ile uğraşmaktan ve hasmane tutumla yaklaşmaktan vazgeçin"

CHP İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Atila Sertel, Türkiye Denizcilik İşletmeleri hesaplarının görüşüldüğü alt komisyon toplantısında konuyu gündeme getirerek, “Bu iskeleler yolcu taşımacılığının yanında birtakım vakıflara peşkeş çekilirken 15 yıl boyunca göz yumdunuz da şimdi mi aklınız başınıza geldi? Ekrem İmamoğlu'nun yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşmaktan ve hasmane tutumla yaklaşmaktan vazgeçin” dedi.

"Vakıflara verilirken göz yumdunuz"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi AKP'li başkanlar tarafından yönetilirken uygulamaya ses çıkarmayan TDİ yönetimini eleştiren CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, şöyle konuştu:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile TDİ 15 Mart 2005 tarihinde bir protokol yapıyor ve kuruma ait olan iskeleleri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devrediyor. Ekrem İmamoğlu 2019 yılında belediye başkanı seçildikten sonra, 2020 yılında bu iskeleleri geri almak için harekete geçiyor. Son olarak 30 gün içinde boşaltmaları isteniyor. İBB bu iskeleleri boşaltmayınca da mahkemeye veriliyor.

Bu iskeleler amacı dışında kullanılıyorsa da buna izin veren Ekrem İmamoğlu değil, geçmişteki belediye başkanlarıdır. Aksine Büyükada örneğinde gördüğümüz gibi TÜGVA'ya verilen yeri yeniden halka kazandırmak için gayret gösterilmiştir.

İskeleler 15 yıl boyunca kullanılmış. 15 yıldır Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin eli armut mu topluyordu? Geçmişte AKP belediyeciliği döneminde AKP'ye yakın vakıflara bu iskeleler verilirken neden ses çıkarılmadı? Bu protokol Kadir Topbaş döneminde yapılmış.

Sonra onun yerine gelen Mevlüt Uysal döneminde de iskeleler kullanılmaya devam etmiş. Ne zamanki Ekrem İmamoğlu seçildi, siz bu adımları attınız. 15 yıl boyunca göz yumanlar, Ekrem İmamoğlu başkan seçildikten sonra “iskeleleri derhal boşalt” diyorsa ben de sorarım bu ne perhiz bu ne lahana turşusu?”

"TDİ Başkanı İBB'ye savaş açtı"

"Şu an Türkiye Denizcilik İşletmeleri'nin yönetim kurulu başkanı olan Fahrettin Soran, uzun yıllar İBB'de görev yapmış son olarak da İSTAÇ (İBB Çevre Yönetimi, San. Tic. A.Ş.) Genel Müdürü olarak çalışmıştır. Oradan ayrıldıktan sonra 2020 yılında Türkiye Denizcilik İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanlığı'na atanmış, atandıktan bir ay sonra da iskelelerin boşaltılması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yazı göndermiştir.

Fahrettin Soran'ın TDİ'nin başına geldikten sonra ilk yaptığı iş de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne savaş açmak olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi kamu kurumu değilmiş gibi görülerek hasmane bir tutumla savaş açılıyor. Türkiye Denizcilik İşletmeleri, yaptığı özelleştirmelerden zarar etti, milyonlarla ifade edilen alacaklarını alamıyor ama şimdi bütün işi gücü bırakmış İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile uğraşıyor. Açık açık hukuksuzluk yapılıyor.”