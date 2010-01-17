TDH'den görkemli İzmir çıkarması

T24 - Türkiye Değişim Haraketi (TDH) lideri Mustafa Sarıgül miting için geldiği İzmir'de "Alemin kralı geliyor" sloganlarıyla karşılandı.





Hikmet Çetin, Türkiye Değişim Hareketi'nin genel başkanı olacağı yönündeki haberleri yalanladı. Çetin, "Genel başkan değilim, sadece hareketin içindeyim" dedi.



TDH´ye destek veren CHP eski genel başkanlarından Hikmet Çetin, Sarıgül´le birlikte geldiği havalimanında izdiham nedeniyle ezilme tehlikesi geçirdi.



Sarıgül´ün yanında yürüyen Çetin, düşme tehlikesi geçirince, taraftarlar tarafından kollarından ve omuzlmarından tutularak düşmesi engellendi.



Sarıgül'ün mitingdeki konuşmasında ise Türkiye Değişim Hareketi'nin Genel Başkanlığı'nı Hikmet Çetin'in yapacağını söylediği iddia edildi.



Ancak NTV'ye konuşan Hikmet Çetin bu iddiaları yalanladı. Çetin "Genel başkan değilim, sadece hareketin içindeyim. Siyasetin içinde olmam gerektiğini düşünüyorum" dedi.





İşte Sarıgül'ün konuşmalarından satır başları:





Ulusunuzun ağabeyi Hikmet Çetin



Derlerdi ki Sarıgül’in kadrosunda kim olacak. Ben de derdim ki sabırlı olun. Gün doğmadan neler doğar. Ülkeme olan borcumu kiminle beraber ödeyeceğim izin verirseniz onu siz aktarmak istiyorum.



Bu an Türkiye için son derece önemli bir an. Kendisi bizim Dışişleri bakanlığımızı yaptı. Uluslar arası alanda bizi şerefle onurla en iyi şekilde temsil etti.



Parlamentoda bütün diğer siyasi partilerin de sevgisi kazanarak TBMM Başkanlığı yaptı. Sadece TDH’lilerin değil herkesin sevgilisi ulusumuzun ağabeyi Hikmet Çetin başkanımız.TDH’de bugün başkanlığımız yapan ağabeyimizi takdim ettim. Ama bilesiniz ki aramızda çok değerli isimler var. Binlerce kardeşimiz var. TDH’nin görevi halımızın içindeki cevherleri ortaya çıkarmaktır.





Türkiye iyi yönetilmiyor



Ülkemizin yorun bir iktidar, dermansız bir muhalefet arasına sıkışmasına asla müsaade edemeyiz. İzmir Ankara’da yeteri kadar temsil edilemiyor. Biz yerel iktidarı genel iktidara taşımak için yoldayız.



TDH iktidarında bütün dünyanın gözü İzmir’de olacak. İzmir’e gelen turist sayısı en az 5 milyon altı sınırından başlayacak.





Atatürk'ümüzden elinizi çekin



İzmir’de çiftçiler mutlu değil. Sulama sistemi yetersiz. Havzalar kirlendi. Gübre, mazot, yem fiyatları arttı. Ak Parti iktidarı dönemindeki rakamlar gösteriyor ki Türkiye iyi yönetilmiyor. Ama hiç merak etmeyin ilaç da var çare de var.



Ankara’daki siyasiler boş vaatlerle karşılıklı atışmalarla günlerini gün ediyor. Yurttaşlarımız haklarını sokaklarda arıyor. Buradan şanlı Tekel işçilerimize selam olsun. Ankara’da kurumlar arası ilişkiler sertleşmiş kardeşler birbiriyle dargın olmuş.



TDH olarak inançlara saygılı laikliği sonuna kadar savunuyorum. Atatürk’ümüzden de inançlarımızdan da elinizi çekiniz. TDH iktidarında dil, inanç, ırk, mezhep farkı olmayacak.







