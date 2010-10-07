-TDH'DEN AK PARTİ'YE KATILIM İSTANBUL (A.A) - 10.07.2010 - Türkiye Değişim Hareketi (TDH) İstanbul İl Yönetim Kurulu üyeleri, 6 ilçe başkanı ve bazı ilçe gençlik kolları başkanları, törenle AK Parti'ye katıldı. AK Parti İstanbul İl Başkanı Aziz Babuşcu, partisinin il başkanlığında düzenlenen partiye katılım töreninde, AK Parti'nin kurulduğu günden bu yana Türkiye'de değişimin, dönüşümün, yeniliğin, yenilenmenin ve yenilemenin hem adı hem de adresi olduğunu söyledi. Siyasi ve ekonomik hayatta kendilerinden önceki siyasi partilerin hayal bile edemediği yeniliklerin, hep AK Parti'nin başlattığı büyük dönüşüm hareketinin bir sonucu olarak tarihin kayıtlarına geçtiğini ifade eden Babuşcu, ''Demokratik açılımlarla, bu ülkenin zenginliğini oluşturan tüm kimlikler, ilk kez devletin bağrına basılmış, dışlanan, horlanan, itilen kesimlerle ilk kez kucaklaşılmıştır'' dedi. Babuşcu, AK Parti'nin, sürekli olarak reform, değişim ve dönüşümlerle vatandaşların prangalarını kaldırıp, daha özgür daha demokratik bir Türkiye inşa etmeye çalışırken birilerinin de hep statüko diyerek önlerine çıktığını belirtti. ''Değişim ve dönüşümler, ancak köklü bir felsefi arınma ve çağdaş bir vizyonla gerçekleşebilir'' diyen Babuşcu, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Oysa kimileri bazı kozmetik şovlarla milletimizin gözünü boyamaya, bu zamana kadar açıktan yaptıkları statükoculuğu şimdi de maskeli şekilde sürdürmeye devam ediyor. Ama bugün aramıza katılan kardeşlerimiz işte bu oyuna dur dediler. Çünkü onlar, şov olarak değil, samimi bir şekilde değişimden yanalar. Bu ülkede değişimin tek adresi AK Parti olduğu için de buradalar.'' TDH'den AK Parti'ye katılan üyeler adına konuşan Zeki Kaplan da Türkiye'deki siyasete bir alternatif oluşturmak ve mutlu bir Türkiye için TDH'de yoğun bir şekilde emek verdiklerini söyledi. TDH Lideri Mustafa Sarıgül'ün ''Parti kurmaktan vazgeçtim'' açıklamasıyla, hareketin Türkiye'deki tüm teşkilatlarının büyük bir hayal kırıklığına uğradığını kaydeden Kaplan, ''Türkiye'nin 81 ilinde örgütlenen, sadece İstanbul'da 180 bin üyeye ulaşan hareket, önemli bir konuma gelmiştir. Bu safhadan sonra, yaptığımız durum değerlendirmesinde, merkez bir partide siyasete devam edilmeli mesajını aldık ve AK Parti'ye katılmaya karar verdik'' diye konuştu. Törende daha sonra Aziz Babuşcu, TDH'den AK Parti'ye katılan, aralarında TDH İstanbul İl Başkan Yardımcısı Coşkun Aksu'nun da yer aldığı 22 üyeye rozetlerini taktı.