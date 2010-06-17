TDH kurulmadan Ankara'yı kaybetti!

T24 - Aralarında Ankara'nın Çankaya, Bala ve Şereflikoçhisar ilçe başkanlarının da bulunduğu yaklaşık 600 Türkiye Değişim Hareketi (TDH) üyesi, törenle CHP'ye katıldı.





Kızılay'daki CHP Ankara İl Başkanlığı binasındaki törende, partiye yeni katılanlara hitaben konuşan, İl Başkanı Ali Yıldızlı, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'ye genel başkan seçilmesinin parti ve tüm Türkiye'de büyük bir heyecanla karşılandığını söyledi.





Yaklaşık 15 gün önce bir grup TDH üyesinin daha CHP'ye katıldığını hatırlatan Yıldızlı, "TDH daha kurulmadan Ankara'da çökmüş bulunuyor" dedi.





"Birlikte siyaset yapacağız. Ankara'yı hep beraber kucaklayacağız" diyen Yıldızlı, CHP'yi tek başına iktidar yapmak için çalışacaklarını kaydetti.





TDH Çankaya İlçe Başkanı Fikri Emin de CHP'nin iktidar yolunda olduğunu belirterek, "Bu bilinç ve anlayış içerisinde CHP'nin iktidar yürüyüşünde birlik ve bütünlüğü CHP çatısı altında oluşturmak bizim ulusal görevimizdir" diye konuştu.





Emin, kendisinin yanı sıra TDH Çankaya İlçe Başkanlığı kadın ve gençlik kolları başkanları ve tüm kayıtlı üyelerin de CHP'ye katıldığını söyledi.





Konuşmanın ardından Yıldızlı, Emin ve TDH Şereflikoçhisar İlçe Başkanı Hakan Yıldız'a, törene katılan CHP Parti Meclisi Üyesi Jale Tamzok da TDH Bala İlçe Başkanı Nadir Erdem'e CHP'ye katılan yaklaşık 600 TDH üyesini temsilen rozetlerini taktı.