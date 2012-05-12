Taraflarlar derbi öncesi birbirine bıçak çekti: 4 yaralı

Fenerbahçe ile Galatasaray maçı öncesi İstanbul'un Mediciyeköy semtinde olaylar çıktı. Galatasaraylı taraftarların saldırdığı 4 Fenerbahçeli yaralandı.

Taraftarların bıçakla yaralandığı belirtilirken olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bir metrobüsün içinde çıkan tartışmada 12 yaşındaki bir Fenerbahçeli taraftarın da bıçakla yaralandığı iddia edildi.

Bu arada Fenerbahçeli yönetici Şekip Mosturoğlu'nun oğlu Batu'nun da olayların çıktığı metrobüste olduğu ortaya çıktı. Batu Mosturoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iyi olduğunu duyurdu.