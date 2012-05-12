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Spor

Kadıköy'de taraftarlar arasında çıkan olaylardan çocuklar etkilendi

Derbi öncesi yaşanan hareketlilik Şükrü Saracoğlu Stadı'nın önüne de yansıdı

12 Mayıs 2012 22:24

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yapılan ve Süper Lig’de 2011-2012 sezonunun şampiyonunu belirleyecek maç öncesi stat önünde olaylar çıktı. Polis taraftarlara gaz bombasıyla müdahale etti, küçük çocuklar gazdan etkilendi.Nnedeni henüz belli olmayan bir şekilde sarı lacivertli taraftarlar ile polis birbirine girdi.

Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı önünde maçtan saatler önce toplanmaya başlayan sarı-lacivertli taraftarlar ile çevik kuvvet ekipleri arasında zaman zaman gerginlik yaşanırken, maçın başlamasına kısa bir süre kala protokol tribünü önünde gerginlik büyüdü.  Çevik kuvvet ekipleri, kendilerine şişe atan taraftarları biber gazı ve tazyikli su kullanarak dağıtmaya çalıştı.

Polis ekipleri stadın yakınında bulunan Yoğurtçu Parkı önündeki trafik ışıklarına kadar taraftarları tazyikli su sıkarak kovaladı.

Bu arada, biber gazının etkisi geniş bir alana yayılırken, stadın basın tribününün yola bakan balkon kısmında da hissedildi.
Polis ekipleri stat önündeki güvenliği artırırken, ortam yatıştı.

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