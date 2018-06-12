TÇMB/Özdemir: Çimento üretimi ilk çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde 15.5 arttı

İstanbul, 12 Haziran (DHA) – Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) tarafından açıklanan, sektörün üç aylık verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde çimento üretimi, geçen yıla göre yüzde 15.5 artarken, üretilen çimentonun yüzde 9.4’ü ihraç edildi.

Rapora göre, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde iç satışlar yüzde 19.5 artarken, en büyük artış Doğu Anadolu bölgesinde yaşandı. En çok ihracat yapılan ülke ise Gana oldu.

Raporla ilgili değerlendirmede bulunan TÇMB Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, yılın ilk iki ayında satışların yüzde 31 arttığını söyledi ve söyle devam etti:

“Raporumuzdaki TÜİK verilerinden de görüleceği üzere, 2018 yılı Ocak-Mart döneminde, sektörün ihracatını (çimento+klinker) en çok artırdığı ülke Haiti oldu. Bu ülkeyi Moritanya, Gana ve Brezilya izledi. 2017 yılında ilk 10 ülke içerisinde yer alan Kolombiya, Yemen, Sierra Leone ve Liberya, 2018 yılı ilk üç ayında ilk 10 arasında yer bulamadı.

“Yine 2018 yılı Ocak-Mart dönemi rakamlarında; en çok ihracat yapılan ülkeler Gana, A.B.D. ve İsrail oldu. Çimento sektörü olarak üretimi aralıksız sürdürdüğümüz gibi, ihracatımızla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz” dedi. (Fotoğraflı)