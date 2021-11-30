TCMB, Türkmenistan Merkez Bankası'yla mutabakat zaptı imzaladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada "söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" dendi.

TCMB geçtiğimiz hafta ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası'yla bir mutabakat zaptı imzalamıştı.