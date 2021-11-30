T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

TCMB, Türkmenistan Merkez Bankası'yla mutabakat zaptı imzaladı

TCMB geçtiğimiz BAE Merkez Bankası'yla  bir mutabakat zaptı imzalamıştı

30 Kasım 2021 14:07

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Türkmenistan Merkez Bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine zemin oluşturmak üzere bir Mutabakat Zaptı imzalandı.

TCMB'den yapılan açıklamada "söz konusu anlaşma kapsamında iki ülke merkez bankası arasında merkez bankacılığı konularında iş birliğinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülmesi planlanmaktadır" dendi.

TCMB geçtiğimiz hafta ise Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Merkez Bankası'yla  bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

mutabakat zaptıTürkmenistanBAETCMB
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24