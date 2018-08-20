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Ekonomi

TCMB ile Katar Merkez Bankası arasında swap anlaşması imzalandı

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos'ta Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalandı

20 Ağustos 2018 17:03

İstanbul, 20 Ağustos (DHA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Katar Merkez Bankası (QCB) arasında, 17 Ağustos\'ta Doha’da düzenlenen bir törenle, ikili bir para takası (swap) anlaşması imzalandı.
TCMB’den yapılan açıklamada söz konusu anlaşmanın üç milyar dolar karşılığı lira ve Katar riyali cinsinden imzalandığı belirtilirken, anlaşmanın temel hedefinin yerel para birimleri üzerinden gerçekleştirilen ticareti kolaylaştırmak ve iki ülkenin finansal istikrarına destek sağlamak olduğu vurgulandı. 

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