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Ekonomi

TÇMB: Çimonto üretimi dört ayda yüzde 12.86 arttı

Ayşegül Acar / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Çimento üretimi, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12

04 Temmuz 2018 15:42

Ayşegül Acar / İstanbul, 4 Temmuz (DHA) - Çimento üretimi, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12.86 arttı ve üretimin yüzde 9.3’ü ihraç edildi.
Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) sektörün ilk 4 aylık verileri açıkladı. TÇMB verilerine göre; iç satışlarda yüzde 15.42 artış yaşanırken; bölgesel bazda yapılan satışlarda en büyük artış Doğu Anadolu bölgesinde görüldü.
Geçen yıl yaşanan zorlu kış şartlarından sonra bu yılın ilk aylarında beklenmedik şekilde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üstünde seyretmesiyle, üretim ve satışlarda çok yüksek artışlar yaşandığını belirten Türkiye Çimento Müstahsilleri Birliği (TÇMB) Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, bu artış oranlarının Mart ve Nisan aylarında aylık bazda normale döndüğünü söyledi ve ekledi:
\"TÜİK verilerine göre, 2018 yılı Ocak-Nisan döneminde, ihracatımızı (çimento+klinker) en çok artırdığımız ülke Haiti olurken; bu ülkeyi A.B.D ve Gana izliyor. Yalnızca Nisan ayı verilerilerine bakıldığında da en çok çimento ihracatı A.B.D’ye yapıldı.\"

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