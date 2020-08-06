TCMB Başkanı Uysal ve BDDK Başkanı Akben, banka yöneticileriyle görüşecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben, banka yöneticileriyle son gelişmeleri görüşmez üzere bir araya geliyor.

Bloomberg'in haberine göre; Uysal ve Akben, BDDK'nın ev sahipliğinde banka yöneticileriyle bugün son gelişmeleri görüşmek üzere toplanacak. Toplantıda normalleşme döneminde atılacak likidite adımları görüşülecek.

TCMB ve BDDK'dan konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Dolar/TL tarihi zirvede

Dolar/TL kuru bugün 7,30'u aşarak rekor kırdı. Türk Lirası yılbaşından bu yana ABD Doları karşısında yüzde 20'den fazla değer kaybetmiş durumda.

Merkez Bankası'ndan gün içinde yapılan açıklamada, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrar temel amaçları çerçevesinde, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacaktır" denilmişti.