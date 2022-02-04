TCMB Başkanı Kavcıoğlu 'YUVAM' hesapları kapsamında MÜSİAD ile görüştü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, YUVAM hesapları tanıtım toplantıları kapsamında MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüşme gerçekleştirdi.

TCMB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Başkan Şahap Kavcıoğlu, YUVAM hesapları tanıtım toplantıları kapsamında MÜSİAD Başkanı Mahmut Asmalı ve yurt dışı temsilcilikleriyle görüşme gerçekleştirdi" ifadeleri kullanıldı.

Yurt dışında yerleşik vatandaşların yurt dışı bankalardan transfer ettikleri döviz tevdiat hesapları ve katılım fonları da Yurt Dışında Yerleşik Vatandaşlar Mevduat ve Katılım Sistemi (YUVAM) olarak adlandırılan hesap aracılığıyla kur korumalı mevduat sistemine ay başında dahil edilmişti.