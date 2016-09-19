"TCK değişiyor, gübreye terör suçu ayarı geliyor"

Adalet Bakanlığı bomba yapımında kullanılan nitratın (gübre) izinsiz bulundurulması veya el değiştirilmesinin suç kapsamına alınmasını içeren tasarıyı Başbakanlığıa gönderdi.

Milliyet'ten Türker Karapınar'ın haberine göre, tasarıyla yetkililerin izni olmaksızın bu tür maddelerin ithali, satışı, başkalarına verilmesi, nakli, depolanması, satın alınması, kabul edilmesi veya bulundurulması suç olarak düzenleniyor.

Bu suçu işleyenler “tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirilmesi” suçundan cezalandırılacak.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatıyla Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan, Türk Ceza Kanunu’nda (TCK)değişiklik öngören tasarı Başbakanlığa gönderildi. Tasarı ile getirilen önemli bazı düzenlemeler şöyle:

En az 4 yıl Tasarıya göre, 3 yıldan 8 yıla kadar hapis öngören tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi suçunu düzenleyen TCK’nın 174. maddesindeki cezanın alt sınırı 3 yıldan 4 yıla çıkarılıyor. 174’ncü maddedeki, “maddelerin imalinde, işlenmesinde veya kullanılmasında gerekli olan malzeme ve teçhizatı ihraç eden” ibaresi, “maddeleri imal etmek, işlemek veya kullanmak amacıyla, gerekli olan malzeme ve teçhizatı ithal eden, ihraç eden, satışa arz eden, başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduran” şeklinde değiştiriliyor. Böylece patlayıcı hammaddesi ve güçlendiricisi amonyum nitrat gibi maddeleri yetkililerden izin almaksızın başkalarına veren, nakleden, depolayan, satın alan, kabul eden veya bulunduranlar da aynı ceza ile cezalandırılacak.

Dolandırıcı yanacak



Tasarı ile TCK’nın 157. maddesinde düzenlenen dolandırıcılık suçunun basit halinin cezasının alt sınırı 1 yıldan 2 yıla, 158. maddesinde düzenlenen nitelikli halinin cezasının alt sınırı 2 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Tasarıyla ayrıca nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyenler hakkında 5271 sayılı CMK’nın iletişimin tespiti ve teknik takibi düzenleyen 135 ve 140. maddelerinde yer alan koruma tedbirleri uygulanabilecek. Tasarıyla, failin kendisini; polis, hâkim, savcı, banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması, bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söyleyerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlemesi halinde de en az 4 yıl hapis cezası verilecek.

Aynı tasarıda TCK’nın 179. maddesindeki trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçunun cezasının alt sınırı 1 aydan 3 aya çıkarılırken, 228. maddedeki kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçunun alt sınırı 1 aydan 1 yıla, üst sınırı ise 1 yıldan 3 yıla çıkarılıyor. Aynı suçun adli para cezasının alt sınırı da 5 gün yerine 200 gün olarak belirleniyor.



Çocuğa cinsel istismarda kademeli ceza



Tasarıda TCK’nun 103. maddesinde düzenlenen çocuğun cinsel istismarı suçuyla ilgili olarak kademeli bir ceza verilmesi öngörülüyor. Tasarıya göre 103. maddenin birinci fıkrasının “Çocuğu cinsel yönden istismar eden kişi, sekiz yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Cinsel istismarın sarkıntılık düzeyinde kalması hâlinde üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası verilir” şeklindeki birinci ve ikinci cümlelerinden sonra gelmek üzere “Mağdurun oniki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza, istismar durumunda on yıldan, sarkıntılık durumunda beş yıldan az olamaz” hükmü getiriliyor. Aynı maddenin ikinci fıkrası da, “Cinsel istismarın vücuda organ veya sair bir cisim sokulması suretiyle gerçekleştirilmesi durumunda, onaltı yıldan aşağı olmamak üzere hapis cezasına hükmolunur. Mağdurun oniki yaşını tamamlamamış olması halinde verilecek ceza onsekiz yıldan az olamaz” şeklinde yeniden düzenleniyor. Tasarı ile mağdurun 12 yaşından küçük olması durumunda; sarkıntılık suçunun alt sınırı 3 yıldan 5 yıla, tasaddi suçunun alt sınırı 8 yıldan 10 yıla, nitelikli cinsel istismar suçunun altı sınırı 16 yıldan 18 yıla çıkarılıyor.