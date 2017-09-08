TCG GİRESUN fırkateyni Hint Okyanusu'nda yaralanan Yunan denizci için seferber oldu 

ANKARA, (DHA) - TCG GİRESUN (F-491) fırkateyni, Hint Okyanusunda keşif gözetleme görevi sırasında Yunanistan bandıralı Aegean Angel tankerden yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı aldı. Helikopter kurtarma vinci vasıtasıyla yaralı kişiyi Aegean Angel gemisinden tahliye etti ve ve TCG GİRESUN\'a getirdi. Yaralı denizciye ilk müdahale TCG GİRESUN\'un askeri doktoru tarafından yapıldıktan TCG GİRESUN yaralıya ileri tıbbi müdahale yapılması amacıyla en yakın liman olan Umman\'daki intikal etti.

TCG GİRESUN (F-491) fırkateyni, Aden Körfezi’nde bir Türk Tuğamiral tarafından komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti 151 (CTF-151) emrinde Deniz Haydutluğu ile Mücadele Harekatına katıldı.. TCG GİRESUN Hint Okyanusu\'nda keşif gözetleme görevi esnasında, Yunanistan bandıralı Aegean Angel isimli tankerden dün saat 13:46’da bir yaralı gemi personeli için acil yardım çağrısı aldı.

Süratle ticari gemiye yaklaşan TCG GİRESUN, kaza sonucu sol el başparmağı kopan ticari geminin personeli Yunanistan vatandaşı Vazoios Marcos’u almak üzere helikopterini Aege5an Angel isimli gemiye gönderdi. Helikopter kurtarma vinci vasıtasıyla yaralı kişiyi Aegean Angel gemisinden tahliye etti ve TCG GİRESUN\'a getirdi.

Yaralı denizciye ilk müdahale TCG GİRESUN’un askeri doktoru tarafından yapıldı. TCG GİRESUN yaralıya ileri tıbbi müdahale yapılması amacıyla en yakın liman olan Umman\'daki Salalah intikal etti.

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