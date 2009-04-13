T24 LogoT24 Logo
Yaşam

TCDD'den yolculara uyarı!

İstanbul'da Sirkeci-Halkalı banliyö ve istasyon alanlarında yapılacak ilaçlama çalışmaları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

13 Nisan 2009 03:00

Sirkeci-Halkalı banliyö ve istasyon alanlarında yapılacak ilaçlama çalışmaları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.

TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu hat alanlarında bulunan otların kurutulması için 14-17 Nisan 2009 günleri zehirli kimyasal ilaçlama çalışması yapılacak.

Otların kurutulmasında kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı belirtilen açıklamada, demiryolu güzergahı istimlak hudutları dahilindeki arazilerde, ilaçlama tarihi başlangıcı olan 14 Nisan’dan, 24 Nisan’a kadar vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları istendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24