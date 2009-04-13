TCDD'den yolculara uyarı!

Sirkeci-Halkalı banliyö ve istasyon alanlarında yapılacak ilaçlama çalışmaları nedeniyle vatandaşlar uyarıldı.



TCDD'den yapılan yazılı açıklamaya göre, söz konusu hat alanlarında bulunan otların kurutulması için 14-17 Nisan 2009 günleri zehirli kimyasal ilaçlama çalışması yapılacak.



Otların kurutulmasında kullanılan ilaçların, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığı belirtilen açıklamada, demiryolu güzergahı istimlak hudutları dahilindeki arazilerde, ilaçlama tarihi başlangıcı olan 14 Nisan’dan, 24 Nisan’a kadar vatandaşların dikkatli olmaları ve belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları istendi.

