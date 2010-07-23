-TCDD'DEN ''GENÇ TARİFESİ'' ANKARA (A.A) - 23.07.2010 - TCDD Genel Müdürlüğü, ''Genç Tarifesi'' kapsamında 13-26 yaş arası gençlere tüm anahat yolcu trenlerinde yüzde 20 indirimli tarife uygulamaya başladı. TCDD Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan ''Genç Tarifesi'' sisteminin 18 Temmuzdan itibaren uygulanmaya başladığı belirtildi. ''Genç Tarifesi''nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, ''Öğrenci Banliyö Aylık Abonman Kartı'' ve ''Öğrenci Anahat Aylık Abonman Kartları''nın yürürlükten kaldırıldığı, yerine ''Genç Banliyö Aylık Abonman Kartı'' ile ''Genç Anahat Aylık Abonman Kartı'' uygulamasına başlandığı ifade edildi. Açıklamaya göre, her ayın 22'sinden bir sonraki ayın 23'üncü günü gece yarısına kadar geçerli olan, geçerlilik süresi içerisinde sınırsız seyahat imkanı sunan ve normal bilet ücretlerine göre önemli oranda indirim imkanı sağlayan ''Genç Banliyö Aylık Abonman Kartı''nın ücreti 35 TL. Her ayın 18'inden bir sonraki ayın 20'nci günü gece yarısına kadar geçerli olan ve geçerlilik süresi içerisinde sınırsız seyahat imkanı sunan ve normal bilet ücretlerine göre önemli oranda indirim imkanı sağlayan ''Genç Anahat Aylık Abonman Kartı'' ücretleri de şöyle: ''-I. Bölge (1-75 kilometre mesafede geçerli) Genç Anahat Aylık Abonman Kartı ücreti: 70 TL, -II. Bölge (1-150 kilometre mesafede geçerli) Genç Anahat Aylık Abonman Kartı ücreti: 80 TL''