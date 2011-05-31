-TCDD'DEN 24 BİN VOLT'LUK UYARI ANKARA (A.A) - 31.05.2011 - Karagözler-Eskişehir tren hattının inşası tamamlanan elektrifikasyonlu kesimlerine, yarın saat 09.00'dan itibaren 24 bin voltluk yüksek gerilim verilecek. TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, elektrikli tren havai hatlarının altında gezinme, direklere tırmanma, dokunma, iletkenlere yaklaşma ve yere düşen tellere dokunmanın, can ve mal emniyeti bakımından tehlikeli olması nedeniyle demiryolu güzergahı sınırları dahilindeki arazilerde vatandaşların dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde dolaşmamaları istendi.