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Yaşam

TCDD'de son 5 kişi de göreve iade edildi

Geçici olarak açığa alınan TCDD çalışanlarından kalan 5 kişi de görevlerine iade edildi.

30 Aralık 2009 02:00

T24 - Geçici olarak açığa alınan TCDD çalışanlarından kalan 5 kişi de görevlerine iade edildi.

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası'ndan (BTS) yapılan yazılı açıklamada, TCDD Genel Müdürlüğü tarafından 25 Kasım'da yapılan ''uyarı grevi'' nedeniyle 16 kişinin ve onların görevlerine iade edilmesi için 16 Aralık'ta yapılan eyleme katılan 30 kişi olmak üzere toplam 46 çalışanın açığa alındıkları hatırlatıldı.

Bunlardan 41'i görevlerine önceki günlerde iade edilen çalışanlardan, kalan 5 kişinin de bugün görevlerine döndükleri kaydedildi.

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