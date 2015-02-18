TCDD yolsuzluk soruşturmasında dava açılan şüpheliler 'rüşvet'e suçlamasına 'hediye', 'arkadaşlık ilişkisi' savunması yaptı

TCDD yolsuzluk dosyasında savcılık 5 kişi hakkında rüşvet suçlamasıyla Ankara 8.Ağır Ceza Mahkemesi’ne iddianame sundu. Nursoy İnşaat İdari İşler koordinatörü Hikmet Kızılca ile TCDD Genel Müdürlüğünde Başuzmanı Şükrü Çelikyürek arasında geçen görüşme, mahkemeye sunulan iddianamede yer aldı. Çelikyürek yeni aldığı ev için yatak odası takımı istediği Hikmet Kızılca ile çocukluk arkadaşı olduklarını, istediği yatak odasının da ev hediyesi olduğunu savundu. Kızılca ise konuşma şaka yoluyla yapıldı savunmasını yaptı.

TCDD yolsuzluk dosyası ile ilgili soruşturmayı yürüten Ankara C. Savcısı Mustafa Başer aralarında TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman’ın da olduğu bir kısım şüpheliler hakkında takipsizlik kararı vermişti…