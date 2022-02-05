TCDD raporu: Üç yılda 202 ‘iş kazası’ yaşandı, 7 kişi hayatını kaybetti

TCDD Taşımacılık’ın yıllık faaliyetlerini içeren raporları, kurumda meydana gelen iş kazalarındaki artışı gözler önüne serdi. 2017, 2018 ve 2019 yıllarında meydana gelen iş kazalarına yönelik verileri raporlarında paylaşan idare, 2020 yılında ise verileri paylaşmadı. TCDD Taşımacılık’a bağlı işyerlerinde 2017, 2018 ve 2019 yıllarında toplam 202 iş kazası yaşanırken bu kazaların yedisi çalışanların yaşamını yitirmesi ile sonuçlandı.

BirGün'ün, idarenin 2017 yılı faaliyet raporunu kaynak gösterdiği haberine göre, 2017 yılı içinde kurumda, 59’u basit yaralanma, biri uzuv kaybı ve ikisi ölümle sonuçlanan toplam 62 iş kazası yaşandı. 2018 yılında ise TCDD Genel Müdürlüğü’ne bağlı işyerlerinde yaşanan iş kazası sayısı 65’e yükseldi. Kurumun verilerine göre, 2018 yılında gerçekleşen iş kazalarının 61’i basit yaralanma ile sonuçlanırken bir çalışan, geçirdiği kaza nedeniyle uzvunu kaybetti. 2018 yılında üç TCDD çalışanı, iş cinayetinde yaşamını yitirdi.

İdare, 2019 yılında meydana gelen iş kazalarını da ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri’ başlığı altında kamuoyuna açıkladı. Açıklanan verilere göre, 2019’da toplam 75 iş kazası yaşandı. İş kazasında bir işçi uzvunu kaybederken iki işçi hayatını kaybetti. TCDD, 2019 yılında 2 iş kazasını ise ‘basit yaralanma’ şeklinde sınıflandırdı.

2020’de veriler açıklanmadı

TCDD Taşımacılık’ın 2020 yılı faaliyetlerini kapsayan raporunda ise iş kazalarına yönelik veriler yer almadı. İdare, ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Faaliyetleri’ başlığı altında iş sağlığı ve güvenliğine yönelik yapılan çalışmaları paylaşmakla yetindi.

CHP'li Çakırözer sordu: Ölümlü kazalarda ihmal var mı?

Verileri BirGün’e değerlendiren CHP Milletvekili Utku Çakırözer, “AKP seçimlerde İBB’yi kaybedince ortada kalan yöneticileri için TCDD’yi arka bahçe yaptı. Bu siyasi atamalar yetmedi, kurum tarihinde örneği görülmemiş makamlar oluşturuldu” dedi.

İşin ehli olmayan, kurum kültürüne yabancı kişilerin TCDD bünyesinde görevlendirildiğini kaydeden Çakırözer, şunları kaydetti:

“Demiryollarından anlamayanların elinde, yönetilememenin bedelini maalesef insanlarımız canlarıyla ödedi. Kazalar, ölümler yaşadık. Demiryolcu emekçilerimiz yaralandı, yaşamını yitirdi. Ankara’da, Çorlu’da yaşanan kazalar hepimizin hafızalarında yerini korurken bu kazalarda sorumluluğu olanlardan hâlâ hesap sorulmuş değil. İş kazaları açısından riskli gruplar arasında yer alan demiryollarına bağlı iş yerlerinde yaşanan ölümlü kazalarda ihmal var mı? Sorumluluk üstlenmemek için mi kazalar gizleniyor? Eğer öyleyse gizlemeyle bu sorumluluk ortadan kaldırılamaz. Mutlaka demiryollarında bu beceriksiz, liyakatsiz yönetimlerin yarattığı tahribat soruşturulmalıdır. İhmaller ortaya çıkarılmalı ve sorumlularından hesap sorulmalıdır.”