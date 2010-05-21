TCDD Mekke-Medine hızlı tren ihalesinde

T24- TCDD Genel Müdürlüğü, Mekke-Medine arasında hızlı tren işletmeciliği için 3 Haziran'da Suudi Arabistan'da yapılacak ihaleye Siemens, Suudi Bin Ladin ve bir Çin firmasının katılımıyla oluşturulan konsorsiyum ile girecek.



AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, alt yapısı Çinliler tarafından sürdürülen demiryolunun üst yapısı için Suudiler ihaleye çıktı. İhale için TCDD, Siemens, Suudi Bin Ladin ve bir Çin firmasının oluşturduğu konsorsiyumun yanı sıra Fransız, İspanyol, Çinli ve Koreli firmaların yer aldığı dört ayrı konsorsiyum ön yeterlilik aldı.



Hızlı demiryolunun üstyapı inşaatı, sinyalizasyon sisteminin kurulması ve hattın 12 yıl süre ile işletilmesine yönelik ihale 3 Haziranda Suudi Arabistan'da yapılacak.



TCDD'den bir heyetin, ihale öncesi konsorsuyumun mali teklifine son halini vermek üzere Çin'e gittiği öğrenildi.



Konsorsiyumun iş planına göre, Siemens firması, hızlı tren hattının sinyalizasyon işlerini yapacak ve hızlı tren setlerini temin edecek. Suudi Bin Ladin şirketi ile Çin firması üst yapı inşaatını tamamlayacak ve hattın bakım hizmetlerini yapacak. TCDD ise 12 yıl süreyle hızlı trenleri işletecek.



Buna göre, TCDD'nin içinde yer aldığı konsorsiyumun ihaleyi kazanması durumunda, Müslüman olmayanların giremediği ''Harameyn'' bölgesinde hizmet verecek hızlı trende TCDD personeli çalışacak, trenleri TCDD makinistleri kullanacak.



Mekke ile Medine arasında inşa edilen 450 kilometre uzunluğundaki hızlı demiryolunun işletme hızı saatte 350 kilometre olacak. Özellikle Hac döneminde yoğun talep beklendiği ifade edilen hızlı demiryolunda 30 tren seti ile hizmet verilmesi öngörülüyor.



Mekke-Medine hızlı demiryolunun üst yapı işlerinin üç yıl içinde tamamlanması planlanıyor.