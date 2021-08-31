TCDD “kadın yanı” uygulamasını kaldırdı ama sorun bitmedi: Kadınlardan, “cinsiyet seçeneği kaldırılsın” şikâyeti

TCDD Taşımacılık, hızlı trendeki "kadın yanı" yasağı uygulamasını sonlandırdı. Yeni uygulamayla trenlerde artık kadın ve erkek yolcular yan yana yolculuk yapabiliyor. Ancak eleştirilen uygulamanın kaldırılmasına rağmen, bilet alırken “cinsiyet” seçeneğinin kaldırılmaması yeni şikayetlere yol açtı. Kadın yolcular, erkeklerin bilerek tek kadın yolcunun yanını seçtiğini belirterek, uçaklardaki gibi cinsiyet belirtilmeksizin bilet alınabilmesini istedi.

Ankara-Eskişehir arasında 2009 yılında hizmet vermeye başlayan hızlı trende yıllardır uygulanan "kadın yanı" yasağı sonlandırıldı. TCDD, hızlı tren hatlarının açılmasından sonra birlikte bilet almayan kadın ve erkek yolcuların yan yana oturmaması için uygulamayı başlatmıştı. Yeni uygulamayla yolcular, istediği boş koltuğu seçebiliyor.

“Kadınım” diyen erkek yolcular sorun oldu

Ancak koltuk seçimi sırasında cinsiyetin görülebilmesi başka bir sorunu ortaya çıkardı. Kadınlar, erkeklerin “tek kadın” yolcunun olduğunu görünce bilerek yanındaki boş koltukları seçtiğini ya da cinsiyetini “kadın” olarak işaretleyerek, yanına kadınla yolculuk yapmak isteyen bir başka kadının oturmasını sağladıkları şikayetinde bulundular. TCDD yetkililerinin bu ve benzeri olaylarla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Eşlerle ilgili terminal kişi görevlendirilmişti

Önceki uygulama eşlerle ilgili de soruna neden olmuştu. Eşler birlikte bilet alamayınca TCDD yetkilileri sorunun çözümü için bir “terminal kişi” görevlendirmişti. Gişe memuru, bilet satışı öncesinde, eşin beyanını ilgili kişiye iletiyordu ve kadın yolcunun yanındaki koltuk açılıyordu. TCDD yetkilileri önceki uygulamaya ilişkin eleştirilerle ilgili olarak, "Uygulama erkekler için de geçerli. Bir erkeğin yanında boş koltuk olduğunda, bilet almak isteyen kadınsa erkeğin kendisine sorulur ve bilet ona göre verilir" açıklamasını yapmıştı.