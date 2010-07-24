-TCDD GENEL MÜDÜRÜ ''İHALE''DEN ÜZGÜN ANKARA (A.A) - 24.07.2010 - TCDD Genel Müdürü Süleyman Karaman, TCDD'nin Mekke-Medine hızlı tren hattının üstyapısı ve işletmeciliği için açılan ihalenin şartlarının değiştirildiğini belirterek, ''Biz, bu şartları yetiştirmeye çalışırken birleşik konsorsiyumun ihaleye girmesinin uygun olmayacağına yönelik bir yazı aldık. Maalesef çok istememize, çalışmamıza ve ön yeterlilik almış olmamıza rağmen bu ay yapılan ihaleye giremedik'' dedi. Karaman, alt yapısı Çinliler tarafından sürdürülen Mekke-Medine hızlı tren hattının üstyapısının yapımı ve 12 yıl işletilmesi için Suudi Arabistan'ın ihaleye çıktığını hatırlattı. TCDD, Siemens ve Suudi Bin Ladin firmalarının oluşturduğu konsorsiyumun 29 Eylül 2009'da ön yeterlilik aldığını ifade eden Karaman, TCDD'nin içinde yer aldığı konsorsiyumun yanı sıra Fransız, İspanyol, Çinli ve Koreli firmaların yer aldığı dört ayrı konsorsiyumun da ön yeterlilik aldığını dile getirdi. Konsorsiyumun iş planına göre, Siemens'in hızlı tren hattının sinyalizasyon işlerini yapacağını ve hızlı tren setlerini temin edeceğini, Suudi Bin Ladin şirketi ile Çin firmasının üst yapı inşaatını tamamlayacağını ve hattın bakım hizmetlerini yapacağını, TCDD'nin ise 12 yıl süreyle hızlı trenleri işleteceğini anlatan Karaman, şunları söyledi: ''İhaleye daha güçlü girebilmek ve daha uygun bir mali teklif verebilmek için ön yeterlilik alan Çinli firma ile birleştik ve bu kararımızı Suudi yetkililere bildirdik. O arada, Suudiler ihaleye giriş şartlarını değiştirdiler. Biz, birleşik konsorsiyum olarak bu şartları yetiştirmeye çalışırken, birleşik konsorsiyumun ihaleye girmesinin uygun olmayacağına yönelik bir yazı aldık. Biz, maalesef çok istememize, çalışmamıza ve ön yeterlilik almış olmamıza rağmen bu ay yapılan ihaleye giremedik. Bizce kabul edilmeyen gerekçelerle bizim ihaleye giremeyeceğimizi söylediler. İhaleye sadece, İspanyol Al Shoula ve Fransız Al Rajhi konsorsiyumları teklif verebildi. Bizimle birlikte ön yeterlilik alan Koreli firma da ihaleye katılamadı. Biz ihalenin tekrarlanacağını düşünüyoruz.''