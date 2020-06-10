TCDD Gebze-Köseköy altyapı ihalesini alan şirkete verilen 405 gün süre uzatımına rağmen iş bitirilemedi!

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), Gebze-Köseköy demiryolunun altyapı ihalesini 144 milyon bedellle iki şirkete verdi. Ancak ihaleyi alan şirket 190 günde bitirilmesi gereken işi bir türlü bitiremedi, 405 gün süre uzatımı aldı. Ancak bu süreye rağmen yaklaşık 30 milyonluk iş yine bitirilemedi.

TCDD’nin Gebze-Köseköy Demiryolu 3. ve 4. Hat Peron İnşaatı, Altyapı, Üstyapı ve Elektrifikasyon Yapım İşi için açtığı ihale 24 Temmuz 2018 tarihinde 144 milyon bedelle Uğursal Elektrik Elektronik İnşaat Malzemeleri Kırtasiye Medikal Mobilya Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Abu Yapı Taah. İnş. A.Ş. ortak girişimine verildi. İhaleyi alan iki firmanın aynı isme ait olduğu ve bu kişinin Rizeli olduğu öğrenildi.

Cumhuriyet Gazetesi'nden Seyhan Avşar'ın haberine göre; ihaleyi alan firmaya 31 Temmuz 2019 tarihinde 8 No’lu hakediş düzenlendi. Buna istinaden yapılmayan birçok imalatın ödemesi hakedişe sokuldu.



İddiaya göre o süreçte bazı kontrol mühendisleri bu hakediş raporunu imzalamak istemedi. Ancak üzerlerinde baskı kuruldu. Hakediş raporuna göre söz konusu işin 190 günde tamamlanması gerekiyordu. Ancak ihaleyi alan şirket 405 süre uzatımı aldı.



Buna rağmen 31 Temmuz 2019 tarihinde parası alınan işlerin bir kısmına ya hiç başlanmadı ya da birkaç tanesine birkaç ay önce başlandı. Başlanılan işler ise bitirilemedi. Bitirilmeyen işlerin bedelinin ise yaklaşık 30 milyon lira olduğu öğrenildi.



TCDD yetkilileri, ihale edilen işin neden tamamlanmadığına dair sorumuza yanıt vermezken, devlet memuru oldukları için bilgi veremeyeceklerini belirttiler.