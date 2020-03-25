TCDD Gar Yerleşkesi'nin tahsis edildiği Medipol, arazinin yüzde 20'sini ticaret alanı olarak kullanabilecek

TMMOB Şehir Plancıları (ŞPO) Odası Ankara Şubesi, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen Ankara Tren Garı Yerleşkesi’ne ilişkin hazırlanan bilirkişi raporunu açıkladı. “Tutarsız Kent ve Sağlık Politikalarının Yeni Kurbanı: TCDD Gar Sahası” başlığıyla yapılan açıklamada dikkati çeken tespitler yer aldı. Tespitlerden biri de Ankara Garı Yerleşkesi'nin yüzde 20’sinin ‘ticaret alanı' olarak kullanılabileceği.

Yapılan açıklamada, “TCDD Gar Sahası alanı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Ankara Medipol Üniversitesine tahsis edilmiştir. Önerilen plan 35.5 metre yükseklikteki yapılaşmanın kentin siluetini ve tarihi dokusunu bozucu nitelikte olması, önerilen kullanım ve yoğun yapılaşmanın yaya ve taşıt trafiğini artıracağı ve sağlık alanı kullanımı için yer seçiminin noktasal olup kent bütünü kararlarıyla uyuşmaması nedenleriyle dava açılmıştır” denildi.

Özel hastanelerin kullanımına ayrıldı

BirGün'de yer alan habere göre, ŞPO’nun açtığı davayla Ankara Garı sahasında inceleme yapan bilirkişi heyeti de 4 Mart tarihinde mahkeme sunduğu bilirkişi raporunda şu ayrıntılara yer verdi:

>> Özel üniversite alanı kararı ile ihtiyaç olan yatırımların hayata geçirilmesi öngörüsünün çelişkili,

>> Kamu mülkiyetinde bulunan Gar sahasının vakıf mülkiyetine terki ile bölgede gerçekleştirilecek tüm hizmetlerin bir bedel karşılığında alınabileceği ve bu nedenle özelleştirilmiş alan statüsüne dönüştürüldü,

>> Şehir hastanesi hizmet sunmakta iken ve alanın yakınında bulunan birçok hastane taşınmışken alanın özel hastane kullanımına ayrılmasının kamu yararına aykırı,

>> Planlama alanının yüzde 20’sinde 'ticaret alanı' kullanımının getirilmesinin kentsel teknik altyapı sorunlarına yol açarak yaya ve taşıt trafik yükünü artıracağı,

>> Gar Sahasına ilişkin proje ile birlikte dava konusu parsellerin yakın çevresinde konumlanan Merkez Ankara Projesi’nin tamamlanması akabinde halihazırda Hipodrom caddesinde devam eden ulaşım yükünde ciddi oranda artış gösterecek.”

Ankara’nın önemli bir parçası olan TCDD Gar Sahası'nın, hazine aracılığıyla kamu elinden alınıp şahısların ve vakıfların tasarrufuna bırakıldığına dikkatin çekildiği açıklamada, “Kira, sözleşme ve protokol işlemleri şeffaf olmayan yöntemlerle tamamlanmıştır. Alanın tüm niteliklerini yok sayarak ve hiçbir kamu yararı aranmaksızın özel sermaye lehine yoğun bir yapılaşmaya izin verilmiştir. TCDD Gar Sahasında bilirkişi raporuyla tescillenen haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekte olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz” ifadeleri de yer aldı.