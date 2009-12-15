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Yaşam

TCDD deposundan 3 ton ray çaldılar

15 Aralık 2009 21:52

Gaziantep'te, TCDD'ye ait depodan 3 ton ray çaldığı iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Şehitkamil ilçesi Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep Tren Garı'nda depodan rayların çalınması üzerine operasyon başlattı.

Ekipler, Küsget Sanayi Sitesi'nde İsmail K'ye ait hurda dükkanında yaptığı aramada 3 ton ray ele geçirdi.

İsmail K. ve arkadaşı Ahmet S. gözaltına alındı.

Zanlıların TCDD'nin deposundan çaldığı rayları Adana'ya götürüp satmak istediklerini söylediği öğrenildi.

İsmail K. ve Ahmet S'nin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

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