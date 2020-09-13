TCDD 'Çuf Çuf'la scooter sektörüne girmeye hazırlanıyor

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektrikli scooter sayısı her geçen gün artıyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından scooter’ların kullanımına düzenleme getirilirken Trkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın da 'çuf çuf' isimli scooter’la sektöre girmeye hazırlandığı belirtili.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonluğunda paylaşımlı elektrikli scooter firmaları ve ilgili kamu otoritelerinin katılımı ile Mikro Hareketlilik Ortak Akıl Toplantısı gerçekleştirildi. Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre toplantıda, elektrikli scooterların yasal düzenlemesi için esaslar belirlendi.

Mevcut mevzuatlarda resmi tanımı olmayan elektrikli scooterları kimlerin kullanabileceği ve bu hizmeti vermek isteyenlerde ne gibi şartlar aranacağı masaya yatırıldı.

Elektrikli scooterların taslak yönetmeliğe ‘e-skuter’ olarak girmesi de dikkat çekti.

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Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TCDD’nin de elektrikli scooter geliştirdiğinin bilgisini paylaştı. ‘Çuf Çuf’ isimli elektrikli scooterların ilk etapta istasyonlarda hizmet vereceğini belirten Bakan Karaismailoğlu, elektrikli scooter için TCDD’nin yerli girişimlerden hizmet satın aldığını açıkladı.



