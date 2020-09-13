Scooter düzenlemesi belli oldu: 16 yaşından küçükler trafikte kullanamayacak, hız sınırı 18 km'yi geçemeyecek

Pandemi dönemiyle birlikte kullanımı artan alternatif ulaşım aracı scooter’lara ilişkin taslak düzenlemenin ayrıntıları ortaya çıktı.

Hürriyet’ten Emre Eser’in haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın hazırladığı taslak metin, scooterlarda azami hız sınırını 18 km olarak belirliyor. Hız sınırı 50 km/s üzerinde olan yollarda scooter kullanılamayacak.

16 yaşından küçükler kullanamayacak

Taslak metne göre, 16 yaşından küçükler trafikte scooter kullanamayacak. 16-18 yaş arasındaki kullanıcılardan mobilet ya da motosiklet ehliyeti istenecek. 18 yaşından büyükler için ehliyet şartı olmayacak. İki kişi scooter’a binemeyecek, çanta harici eşya taşınamayacak. Yaya yollarından scooter kullanılmayacak.

Her bölgeye girilmesine izin verilmeyecek

Araç tanımlaması ile trafiğe çıkacak olan scooterlar, plaka gibi bir kimlik bilgisi taşıyacak. Kiralık araçlarda olduğu gibi bu scooter’ı kiralayan kişi kiralama boyunca yapılan ihlallerden ve kural hatalarından sorumlu olacak. Scooterlar yönetmelikte ‘e-skuter’ olarak yer alacak. Bakanlıktan lisans, belediyeden yetki belgesi alacak. Scooter’ların kiralanması konusunda kullanılan sunucular Türkiye’de bulunacak. Yazılım her yola ya da bölgeye girilmesine müsaade etmeyecek.

Trafik cezası kesilebilecek

Öte yandan scooter kara yolları trafik kanunda tanımlanacak. Trafik cezası kesilebilecek. Yayaları ve engellileri tehlikeye sokmayacak. Kask gibi güvenlik aksesuarları teşvik edilecek.

Yaya yolundan değil bisiklet gibi araç yolunun sağından gidebilecek. Rastgele direklere ve kaldırımlara bırakılamayacak. Uygun parklama alanları belirlenecek. Üniversite kampüslerinde kurallar daha serbest olacak.

Trafik Kanunu'na göre araç tanımlaması yapılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, düzenlemeyle ilgili, “Biz bakanlık olarak bu konuda bir çerçeve çiziyoruz. Burada en çok merak edilen konuların başında bu araçların hangi yolu kullanacağı, nereye park edileceği ve bir sorun yaşandığında vatandaşı çözüm için kime gideceği geliyor. Biz de bunların üzerinde durduk. Süreç hala işliyor. Özellikle UKOME’ler scooterlar konusunda daha aktif rol oynayacak. Şirketler belediyelerden yetki belgesi alacak. Karayolları Trafik Kanunu’na göre araç tanımlaması yapılacak. Bir kaza ya kural ihlali durumunda bunlara göre değerlendirmede bulunulacak” diye konuştu.