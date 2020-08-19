TCDD, Bakan Koca'nın kurucusu olduğu Medipol'e tahsis edilen binadaki ortak ısıtma sistemini bıraktı, 233 bin liralık yeni ihale açtı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), 92 yıllık tarihi misafirhanesinin Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol’e tahsisinin ardından ortak ısıtma sistemini ayırmak için 233 bin liralık harcama yapmış. Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, Medipol’ün eski sistemi 60 bin TL’ye hurda olarak sattığını, yeni sistemin de Medipol’ün talebiyle kurulduğunu söyledi.

BirGün'de İsmail Arı imzalı Kamu İhale Bülteni’nde yer alan bilgilere dayandırılan habere göre, TCDD Genel Müdürlüğü 30 Haziran tarihinde ‘CTC binası ısı sistemlerinin devredilen misafirhane binasından ayrılarak yenilenmesi işi’ adı altında bir ihale düzenledi. İhalenin, Sağlık Bakanı Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi’ne tahsis edilen TCDD Misafirhanesi binası nedeniyle düzenlendiği bildirildi. 27 Temmuz tarihinde de sözleşme imzalanarak yeni ısı sistemi kurulumu için tam 233 bin TL’lik harcama yapıldı.

Bakanlık, eski sistemi Medipol'e bıraktı, yeni sistem için ihale açtı

“TCDD içerisinde nereye elinizi uzatsanız hukuksuzluk ve keyfilikle karşılaşıyorsunuz” diyen Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası (BTS) Genel Basın Yayın Sekreteri Ahmet Eroğlu, bu durumu şöyle eleştirdi:

“TCDD Ankara Garı Yerleşkesi içerisinde yer alan binalara ait ısı merkezi Medipol Üniversitesi’ne devredilen TCDD Misafirhanesi binasının alt katında bulunuyordu. Bu ısı merkezi, TCDD yerleşkesindeki iş yerleri, genel müdürlük, lojman, kreş ve büroların ısı ihtiyacını karşılayan büyük bir birimdi. Son zamanlarda da Medipol kendilerine tahsis edilen ama TCDD tarafından kullanılmaya devam eden yerlerin boşaltılmasını istiyordu. TCDD, ısı merkezinde her biri 7 ton ağırlığında olan toplam ağırlığı da yaklaşık 35 ton olan 5 kazanı Medipol’e bırakarak yeni bir ısı merkezi kurma yoluna gitti. Yeni ısı merkezi ise 233 bin TL harcanarak CTC binasına kurulacak.”

"Medipol, bakanlığın bıraktığı sistemi 60 bin liraya sattı" iddiası

Kamunun zarara uğratıldığını vurgulayan Eroğlu, “Aldığımız duyumlara göre Medipol, kendilerine devredilen binada bulunan ısı merkezindeki kazanları 60 bin TL civarında bir bedelle hurda olarak sattı” dedi ve ekledi:

“Kuruma ait olan malzemelerin hangi mantıkla bu şekilde satıldığının araştırılması gerekiyor. Sadece üç yıl kullanılacak binaya binlerce lira harcanarak yeni ısı merkezi kuruluyor.”