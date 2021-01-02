TCDD, Aile ve Çevre Bakanlıkları ile İŞKUR’da görevden almalar Resmî Gazete'de

Cumhurbaşkanı v AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete’de yayımlanan kararlara göre, TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alındı.

Aile Bakanlığı’nda Genel Müdür görevden alındı

Kararlara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Ali Çevik görevinden alındı. Söz konusu bakanlıkta açık bulunan Uluslararası İşgücü Genel Müdür Yardımcılığına Mahir Gümüş, Çalışma Genel Müdür Yardımcılığına Hüseyin Seyrekoğlu uygun görüldü.

İşkur Genel Müdür Yardımcısı görevden alındı

Ayrıca, Türkiye İş Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Özkan görevinden alınırken, kurumda açık bulunan genel müdür yardımcılıklarına Nadide Yiğiteli ve Samet Güneş atandı.

Çevre Ve Şehircilik Bakanlığı'nda da görevden alma

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürü Yasin Kalem görevinden alınırken yerine Genel Müdür Yardımcısı Murat Oral getirildi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığına Serkan Kayalar getirilirken Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda açık bulunan Hukuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Mehmet Aslan getirildi.

TCDD Genel Müdürü Ve Yönetim Kurulu Başkanı görevden alındı

TCDD Taşımacılık AŞ Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Kamuran Yazıcı görevden alınırken yerine Hasan Pezük atandı. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğünde açık bulunan 1. Bölge Müdürlüğüne ise Necmettin Acar atandı.

Prof. Dr. Murat Tuncer, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliğine yeniden seçilirken, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel de YÖK üyesi olarak görevlendirildi.