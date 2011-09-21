-TCDD 155. yılını kutluyor ANKARA (A.A) - 21.09.2011 - TCDD'nin kuruluşunun 155. yıl dönümü, 23 Eylül Cuma günü Ankara Garı'nda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle kutlanacak. TCDD'den yapılan yazılı açıklamada, TCDD'nin kuruluşunun 155. yıl dönümünün çeşitli etkinliklerle kutlanacağı belirtildi. Cuma günü saat 09.00'da, Ankara Garı'nda Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da katılacağı törenle başlayacak etkinlikler kapsamında, Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu (SHÇEK) yurtlarında kalan 12 yaş altı 155 çocuk ile 155 engelli, Yüksek Hızlı Trenle (YHT) Konya'ya götürülecek. Etkinlikler çerçevesinde ilk 155 yolcuya 25 lira olan YHT biletleri de 155 kuruşa satılacak. 22 Eylül Perşembe günü gece saat 24.00'dan itibaren YHT bileti alan ilk 155 kişi, 155 kuruş ödeyerek Ankara-Eskişehir ve Ankara-Konya Yüksek Hızlı Tren hatlarında yolculuk yapabilecek. Etkinlikler kapsamında, 155. yıl pastasının kesimi, plaket takdimlerinin ardından sektöründe öncü firmaların ürünlerini sergilediği Perakende Treni gezilecek. Gar'daki program, resim ve Şahin İnalöz'ün Türk el sanatları sergisinin açılışından sonra, TRT sanatçısı Kubilay Dökmetaş ve demiryolu personelinden oluşan TCDD Korosu'nun konseriyle sona erecek. Kutlamaların akşam bölümünde ise 18.30-19.30 saatleri arasında Grup ROL konseri düzenlenecek. Kuruluş yıl dönümü nedeniyle TCDD'ye bağlı ortaklıklar ile bölge müdürlüklerinde de çeşitli etkinliklerin gerçekleştirileceği bildirildi.