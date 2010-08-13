T.C vatandaşına 5 silah hakkı!

T24- Silah Kanunu Tasarısı'na MHP ve AK Parti milletvekilleri tarafından sürpriz bir madde eklendiği ortaya çıktı. Tasarı kanun haline gelirse bir Türk vatandaşı 5 silah alabilecek.





Gaziantep'teki düğünde damat Turgay Altun, Kalaşnikof tüfekle havaya rastgele ateş açtı, babasını ve iki halasını öldürdü. Olay gazetelerde 'damat dehşeti' başlıklarıyla yer aldı.





Kahramanmaraş'taki bir düğünde de havaya rastgele ateş açıldı, kurşunlardan biri çay dağıtan Fatih Kurt'a isabet etti ve sonuç yine ölüm oldu.





Şanlıurfa'da ise evinin balkonunda düğünü izleyen bir kadın rastgele açılan bir ateş sonucu hayatını kaybetti.





Bu üç ölüm yaz aylarıyla birlikte artan düğünlerde görülen maganda terörüne sadece üç örnek.





NTV'nin derlediği habere göre, neredeyse her hafta yeni bir maganda cinayetinin yaşandığı Türkiye'de silahlanmanın önünü açan yeni bir düzenleme geliyor.





Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) İçişleri Alt Komisyonu'nda aylardır görüşülen "Silah Kanunu Tasarısı"na sürpriz bir madde eklendi.





Yeni yasama yılına bırakılan silah tasarısına yapılan eklemenin altındaki imzalar MHP ve AK Parti milletvekillerine ait.





MHP milletvekili Hasan Özdemir tarafından verilen önergeyle "taşıma" ruhsatı sayısı 2'ye çıkarılırken, AK Parti'li Selami Uzun'un verdiği önergeyle de bulundurma ruhsatı toplamda 5 oldu. Tasarı Meclis'ten geçerse bir Türk vatandaşı 5 silah alabilecek.





Silahların 2'si belde taşınabilecek, 3'ü de evde ve işyerinde bulundurabilecek.





AK Parti Sivas Milletvekili Selami Uzun, silah edinmenin teşvik edilmediğini, tam tersine sınırlama getirildiğini söyledi.





'Silah Kanunu Tasarısı'nda geçtiğimiz nisan ayında gündeme gelen değişiklikler ise şöyleydi:





Park, meydan veya sokakta silah taşıdığını gösterenlere 200 lira ceza kesilecek.



Bar, pavyon, gazino gibi alkollü içki tüketiminin yapıldığı eğlence yerleri ile düğün törenlerinin yapıldığı kapalı yerlere de silahla giriş yasak olacak.



Pompalı tüfek için 18, tabanca için 21 yaşını bitirmek yeterli olacak.



Ruhsatsız silah taşıyanlar 6 aydan bir yıla kadar hapisle cezalandırılacak.

Şimdi yeni yasama yılında TBMM'den ilgili yasanın nasıl geçeceği merak ediliyor.

