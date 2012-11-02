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Bilim / Teknoloji

'.TC' uzantılı alan adı satışa sunuldu

Alan adının 19 Kasım'da ön satışlarının yapılacağı açıklandı

02 Kasım 2012 21:57

3 Aralık 2012 tarihinden itibaren ".TC" uzantısı, isteyen herkes için kullanımına sunulacağı açıklandı. 5 Kasım’dan itibaren Türkiye Pazarı’na sunulacak olan .TC uzantısı; alan adı seçenekleri,  teknolojisi, satın alma kolaylığı ile Türkiye’nin yeni alan adı uzantısı olacağı belirtildi.

.TC alan adının sahibi olan İngiliz Adams Names şirketini satın alan Alman kökenli INTERSTATE şirketinin Türkiye’de kurduğu TCNET Internet Şirketi tarafından pazara sunulacak olan .TC uzantısı üç aşamada Türk kullanıcılarının hizmetine sunulacağı ifade edildi.


19 Kasım itibariyle ön satış haftası


Markaların ve kurumların internet ortamındaki isimlerinin farklı kullanıcılar tarafından alınmasıyla beraberinde gelen mağduriyeti göz önünde bulunduran TCNET yönetimi, sorumlulukları gereği pazara girdikleri ilk dokuz günü yalnızca Marka Tescil Belgesi olan kurum ve kişilere özel kayıt haftası olarak ayırdıklarını duyurdular.

19 Kasım 2012 tarihinden itibaren ise bir hafta "ön satış haftası" düzenleyerek internet dünyasının yenilikçi ve girişimci camiasına alan adlarını sunacaklağı belirtildi.

".TC" uzantılı alan adı kullanan markaların haklarını korumak amacıyla girişimde bulunan TCNET yönetimi, tüketicilerle yaptığı sözleşme gereği herhangi bir itilafta İstanbul Ticaret Odası’nın kurduğu Hakem Kurulu’nun kararlarına uyacaklarını açıkladılar.

Diğer uzantılarla ilgili yurt dışı mahkemelerde haklarını arayan marka, kişi ve kurumlar “.TC’’ uzantısında böyle bir sorunun yaşamayacağına dikkat çekti.


3 Aralık 2012 tarihinden itibaren “.TC’’ uzantısı, isteyen herkesin kullanımına sunulacak.


Şirketin Genel Müdürü  ve ortağı olan Ertan Ulutaş; “.TC’’ uzantısını Türkiye’de pazara sunarken hem internet sektörüne kolaylık ve katma değer sağlayacaklarını hem de bu vesile ile yabancı bir yatırımcıyı teknolojisi ile beraber Türkiye’ye getirmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.

Alan adı satışının internet ortamında yapılması nedeni ile dünyanın her yerinden yapılabileceğine dikkat çeken Ulutaş, Türkiye’de yaptıkları yatırımla daha çok Türk insanına hizmet vermeyi hedeflediklerini belirtti.

 " '.TC' uzantısı kurum, kişi ve markalara iletişim ve ulaşımın daha kolaylaşacağı bir internet ortamı sunacak, böylece kısa zamanda Türkiye’nin yeni alan adı olacağız.” dedi.

Ayrıca .gov uzantısının Amerikan Devleti’ne ait bir uzantı olduğunu dile getiren Ulutaş, sosyal sorumluluk gereği tüm kamu kurum ve kuruluşlarına .TC uzantısını ücret almadan vereceklerini duyurdu.

Ulutaş, “Belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla birçok sosyal kampanya yaparak internet ortamında sorumluluklarımızın bilinci ile birçok yeni yatırım yapmayı planlıyoruz.” dedi.
 

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