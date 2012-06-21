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Yaşam

T.C. kimlik numarasına elektronik şerh geliyor

Serh konan şahıslar T.C. kimlik numarasını verdiği anda deşifre olacak ve mahkemeye gitmek zorunda kalacak

21 Haziran 2012 20:26

 

Adaletten kaçanları T.C. kimlik numaralarına konulan elektronik şerh yakalatacak. Uygulama polis tarafından arandığı halde yakalanamayan kişiler için bir tür önlem nitelği taşıyor. 
 
Akşam'ın haberine göre, mahkemelerden gelen yakalama emrini alıp sokak sokak zanlı arayan polis, yöntem değiştirmeye hazırlanıyor. İş yoğunluğu ve zaman kaybı, T.C. kimlik numaralarına elektronik ortamda şerh konulmasıyla engellenecek. Hapisten kaçan, ifadeye gitmeyen anında yakayı ele verecek. Polisin yükünü hafiletmek ve aranan kişileri daha kolay bulmak için T.C. kimlik numarasına aranan kişiler için şerh konacak. Aranan şahıslar Nüfus Müdürlükleri, maliye, evlenme daireleri, belediye işlemleri, SGK işlemleri, su, doğalgaz ve elektrik açma işlemleri ile tapu daireleri gibi kurumlarda T.C. kimlik numarasını verdiği anda deşifre olacak ve mahkemeye gitmek zorunda kalacak.
 
 

Sürpriz gözaltı bitecek

 
 
Yapılan çalışmalar, arandığından habersiz vatandaşa da yarayacak. Artık hakkında yakalama kararı olduğundan habersiz kişiler hiç ummadıkları yerlerde gözaltına alınmayacak. Neden arandıklarından habersiz olan kişiler günlerce nezarethanede kalmaktan kurtulacak. Bir işlem yaptırırken hakkındaki yakalama kararını öğrenen dürüst vatandaş bir ifade ya da ödeyeceği adli para cezasıyla gözaltına alınmaktan kurtulacak.
 
Henüz hazırlık aşamasında olan çalışma emniyet birimlerinde üst düzey görevlilerin denetiminde yapılıyor. Çalışma önümüzdeki günlerde tamamlanıp İçişleri Bakanlığı'na sunulacak. Bakanlık olur verirse Tüm Türkiye'de uygulamaya konulacak.
 
 

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