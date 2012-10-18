T.C. kimlik numarası olmadığı için öldü!

Bursa’da, diş ağrıdığı için hastaneye giden 16 yaşındaki Melike Sakin’in kimliğinde T.C. kimlik numarası kimliğinde olmadığı için Bursa Ağız ve Diş Hastanesi’nde tedavi edilmediği iddia edildi. Diş hastanesinin hemen yanındaki hastaneye giden genç kıza ağrı kesici iğne ve ilaçlar verildi. Genç kız 2 gün sonra hayatını kaybetti.

Olay, geçen pazar günü meydana geldi. Gece saatinde dişi ağrıyan 16 yaşındaki Melike Sakin, ailesiyle birlikte gece saat 12.00’da merkez Yıldırım ilçesinde bulunan Bursa ağız ve Diş Sağlığı Merkezi’ne gitti. Genç kız muayene olmak için “hasta kayıt” biriminden giriş yapmak istedi.

Ancak buradaki yetkili, genç kızın kimliğinde TC. kimlik numarası olmadığı için muayene edilemeyeceğini belirterek, aileden hastanenin hemen yanında bulunan Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne gitmesini istedi. Genç kız ve ailesi bunun üzerine hastaneye giderek acilden giriş yaptı. Doktorlar genç kıza ağrı kesici iğne vurdu ve dişinin ağrısı geçsin diye ağrı kesici ilaç yazdı. Aynı gece evine giden genç kız ilaçları kullanmaya devam etti. 2 gün sonra gece fenalaşan Melike, özel bir otomobille Bursa Dörtçelik Çocuk Hastanesi’ne götürülürken yolda hayatını kaybetti. Hastanede yapılan bütün müdahalelere rağmen genç kız kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastaneye gelen Bursa Cumhuriyet Savcısı, kesin ölüm sebebinin tespiti için cenazesinin Bursa Adli Tıp Kurumu’na kaldırılmasını istedi. Aile, adli tıptan çıkacak raporu bekliyor.

'Parayla muayene ettireyim dedim kabul etmediler'

Melike Sakin’in ölümü ailesini yıktı. Hiçbir hastalığı bulunmayan 16 yaşındaki kızın hastaneye giderken yolda hayatını kaybetmesi, Melike’nin annesi Emine ve babası Tahir Sakin’i gözyaşlarına boğdu. Cenazeyi almak için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gelen acılı baba Tahir Sakin, yaşananlara kendilerinin bile inanmadığını söyledi. 3 çocuğundan birini kaybetmenin acısını yaşayan baba, “Pazar akşamı kızımı Diş Hastanesi'ne götürdük. TC kimlik numarası yok diye bakmadılar. Ücretli bakın dedim, onu da kabul etmediler. Sonra Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi’ne gittik. Bir hemşire kayıt işlemlerini yaptı. Doktor kızımı muayene ettikten sonra kızıma iğne yapılması için hemşireye talimat verdi. Sonra eve gittik” dedi.

Kızının iki gün sonra rahatsızlandığını ve hastaneye giderken yolda hayatını kaybettiğini belirten baba Tahir Sakin, “Hastaneden şikayetçi olacağım. Benim kızıma TC kimlik numarası yok diye bakmadılar. Paralı muayene edelim dedik. ‘Kasa kapalı’ dediler ve bizi başka hastaneye gönderdiler. Kızımın daha önce hiçbir hastalığı ve rahatsızlığı yoktu” dedi.

'Kimliksiz gelen hastaları bile muayene ediyoruz'

Öte yandan Bursa Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Yrd. Doç. Dr. Dt. Şebnem Altun, hastaneye acilden giriş yapan her hastanın titizlikle muayene edildiğini söyledi. Altun, acilden gelen hastaların kimliksiz olsa bile muayene edildiğini söyleyerek, hastanede ihmal olmasının mümkün olmadığını belirterek "Bu konuyla ilgili gerekli incelemeyi başlatacağız"dedi.Bursa İl Sağlık Müdürü Özcan Akan ise, "Biz de bu konuyu en ince detayına kadar inceliyoruz. Soruşturmayı en kısa sürece bitireceğiz"diye konuştu.