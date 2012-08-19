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Yaşam

TBMM'ye Marmaris'ten etnik ayrımcılık şikayeti

Ermeni asıllı Türk vatandaşı Elisabeth Maria Pıçakçı, ailesinin ve kendisinin can güvenliğinin tehlikede olduğunu söyledi

19 Ağustos 2012 22:50

Hülya KARABAĞLI/ANKARA

Ermeni asıllı Türk vatandaşı Elisabeth Maria Pıçakçı, TBMM Dilekçe Komisyonu'na etnik ayrımcılık şikayetinde bulundu. Kendisi ve ailesinin can, mal güvenliğinin tehlikede olduğunu anlatan Pıçakçı, ticari hayatında nefes aldırmayan Türk kadın esnafın çarşının ortasında "Şerefsiz Ermeni Köpekler" diye bağırdığını söyledi.  Pıçakçı'nın savcılığa yaptığı suç duyurusu ile önlem alınması  için karakola başvurusundan  istediği sonucu alamadığı dikkat çekiyor. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili bilgi isteyen  komisyona, davaya konu olan hususların savcılık yetkisi ve takdirinde olduğunu bildirdi. Savcılığın, ise dosyaya konu olan hususlarda  kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdiği anlaşıldı.

 

10 yıldır Marmaris'te yaşıyor

 

Elisabeth Maria Pıçakçı ve ailesi hakkında bilgiler dilekçesinde yer aldı. 10 yıldır Marmaris'te yaşıyor. Ermeni-Hristiyan Türk vatandaşı. Güncistan vatandaşı ile evli. İki çocuk annesi. 2009 yılında "Elisabeth Silver" adıyla açtığı mağazada hediyelik eşya satıyor. Hakkında suç duyurusunda bulunduğu kadın da aynı işi yapan dükkan açıyor.

 

‘Şerefsiz Ermeni köpekler’

 

Pıçakçı, Meclise gönderdiği 'etnik ayrımcılık' dilekçesinde,  diğer iş yeri sahibi Türk kadınının müşterilerini rahatsız ettiğini, bunun üzerine eşiyle birlikte 'neden bizimle uğraşıyorsun' dediklerini, bunun üzerine, " Şerefsiz Ermeni köpekler" diye çarşının ortasında  bağırdığını anlattı.  Bunun ilk etnik  hakaret olmadığına  dikkat çeken Pıçakçı, esnafın, vatandaşların kışkırtılmaya çalışıldığını söyledi.

 

24 saat kamera ile gözetleme

 

Pıçakçı'nın, Meclis'e başvurmasına neden olan kişinin, Ermeniler aleyhinde kışkırtıcı tavrını sürdürdüğü,  Elisabeth'in Gürcistanlı eşi Elvar'ın  kaçak çalıştırıldığını öne sürülerek defalarca Marmaris Emniyet Müdürlüğü  Yabancılar Daire Başkanlığı’na gitmek zorunda kaldığına  dikkat çekildi.  Dilekçede,  Elisabet Maria'nın  yargı yoluna başvurmasına rağmen, etkin bir  müdahale yapılmadığı da vurgulandı.  Dilekçede,  söz konusu  kişinin dükkanına  güvenlikle ilgisi olmayan bir kamere yerleştirdiği, 24 saat boyunca  Elizabeth Maria Pıçakçı'nın dükkanını gözetlediği vurgulandı.

 

TBMM, Adalet Bakanlığı'na yazdı

 

Dilekçe Komisyonu, Pıçakçı'nın Haziran ayındaki dilekçesini Adalet Bakanlığı'ndan da yanıt gelince 31 Temmuz'da karar yaptı. Adalet Bakanlığı, dava dosyası hakkında öne sürülen hususların yargı yetkisi ve  takdir hakkı kapsamında olduğuna dikkat çekerek bakanlıkça yapılan bir işlem bulunmadığını söyledi. Şüpheli M. D. hakkında ' özel hayatın gizliliğini ihlal etmek' suçundan yürütülen soruşturmada Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın  kovuşturmayla  yer olmadığı kararı verdiği belirtildi.  Bakanlık, şikayetçinin 'ayrımcılık' iddiasını da kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karara bağladığı anlaşıldı.

 

Bakanlık:  Delilleri değerlendirme yetkisi savcılığın

 

Dilekçe komisyonu, 31 Temmuz’da yayınlanan kararın bir örneğini Elisabeth  Maria Pıçakçı ve avukatına gönderdi. Kararda,  " Soruşturamaya ilişkin taleplerin ilgili cumhuriyet başsavcılığınca yapılması  gerektiği, cumhuriyet savcısının delileri değerlendirme ve takdir yetkisi hususunda bakanlıklarınca yapılacak bir işlem olmadığı" denildi.

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