TBMM'ye dilekçe yağdı

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in verdiği rakamlara göre, 24. Yasama Dönemi'nin, 3. Yasama Yılı'nda, Dilekçe Komisyonuna 15 bin 610 dilekçe ile başvuru yapıldı. Aynı dönemde, Uludere Raporu ile tepkileri çeken İnsan Hakları Komisyonu’na yapılan 5 bine yakın başvuru da dikkat çekiyor.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in verdiği bilgiler şöyle:

Dilekçe Komisyonuna yurt dışından gönderilen dilekçe sayısı 137 olup, başvuruların çoğu Almanya'dan yapılmıştır.

Bin 52 adet toplu dilekçe

Başvuruların 12 bin 437'si erkekler, bin 850'si kadınlar tarafından yapılmıştır. Çeşitli sivil toplum kuruluşları ve girişimler tarafından toplu imza atılarak verilen dilekçe sayısı bin 52'dir. Bu dilekçelerdeki toplam imza sayısı 1 milyon 180 bin 275'tir.

İstanbul başvuruda ilk sırada

Başvuruların illere göre dağılımı açısından, en fazla dilekçe gelen iller yüzde 33 bin 64 ile İstanbul, yüzde 25,04 ile Tunceli, yüzde 21,07 ile Ankara, yüzde 8,13 ile İzmir ve yüzde 7,43 ile Elazığ'dır.

Başvuruların yüzde 7’si, adalet ve güvenlik şikayetleri

Başvuruların konu itibariyle, yüzde 24'ü kamu kurumları ile ilgili şikayetler, yüzde 22'si diğer istek ve şikayetler, yüzde 11'i sosyal güvenlik işlemleri, yüzde 10'u personel işlemleri ve yüzde 7'si adalet ve güvenlikten doğan şikayetlerdir.