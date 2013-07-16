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Meclis'e 3 bin, siyasetçiye de 500 bine yakın ziyaretçi geldi

TBMM Başkanı Cemil Çiçek yaptığı açıklamaya göre, 10 aylık süreçte Meclis'i gezmek için 2 bin 948, siyasi partilerin grup topnatılarına taleplerini iletmek için de 458 bin 770 kişi ziyaret etti

16 Temmuz 2013 19:22

 

Hülya Karabağlı/ANKARA

TBMM Başkanı Cemil Çiçek’in verdiği rakamlar, Meclis kampüsünün gezilmesi için düzenlenen, "Halk Günü"ne ilgi gösterilmediğini ortaya koyuyor. 10 aylık süreçte Meclis’i görmek isteyen vatandaş sayısı 2 bin 948 olurken, aynı dönemde siyasi partilerin grup toplantıları, iş, aş, hastane ya da yükselme, tayin gibi taleplerle gelenlerin sayısı  458 bin 770 oldu.

Çiçek’in açıklamaları şöyle:  

Meclisimizi bu yasama yılında 458 bin 770 kişi ziyaret etmiş olup, 16 Mart 2013 tarihinde başlatılan "Halk Günü" kapsamında da 2 bin 948 kişi TBMM’yi ziyaret etmiştir. Ülkemizin dört bir yanından gelen 236bin 495 öğrenci ve konuğumuza rehberlerimiz aracılığı ile yerleşke gezdirilmiştir.

 

Birinci Meclis’i 210 bin kişi ziyaret etti

 

Ayrıca I. TBMM Binasını (Kurtuluş Savaşı Müzesi) ise 210 bin 105 kişi ziyaret etmiştir. Meclisimize  bin 831 bilgi edinme başvurusu yapılmıştır. Bu başvurulardan bin 192’si cevaplanmış, 180’i diğer kurum ve kuruluşlara yönlendirilmiş, 459’u mevzuatta belirtilen şartlara uymadığı için işleme konmamıştır.

Meclisimiz yönetiminde bulunan Milli Saraylar yani saray, müze, köşk ve kasırlar bu yasama yılında 1 milyon 181 bin 930 kişi tarafından ziyaret edilmiş ve toplam 21.474.172.50 TL gelir elde edilmiştir.

 

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