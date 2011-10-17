T24 LogoT24 Logo
Politika

TBMM TV yayınları için yasa teklifi TBMM (A.A)

17 Ekim 2011 15:16

-TBMM TV yayınları için yasa teklifi TBMM (A.A) - 17.10.2011 - CHP İstanbul Milletvekili Ali Özgündüz, TBMM Genel Kurul çalışmalarının ve siyasi parti gruplarının tamamının TBMM TV'den naklen yayımlanması için kanun teklifi verdi. Özgündüz ve 5 milletvekilinin imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi, Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu'nda değişiklik yapıyor. Teklife göre, TRT 3'ten, TBMM TV aracılığıyla TBMM Genel Kurul ve siyasi parti grup çalışmalarının tamamı naklen verilecek. Bu yayınlardan ücret alınmayacak.  Yayınlara ilişkin ayrıntılar, TBMM tarafından TRT Genel Müdürlüğü ile birlikte hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek. Teklifin gerekçesinde, iletişim çağında, kitle haberleşme araçlarının, halkın bilgi edinmesinde önemli bir yer tuttuğuna, özellikle televizyonların bu konudaki öneminin yadsınamayacağına işaret edildi.  Yasama organı TBMM'nin çalışmalarının, televizyondan yayınlanmasının, halkın yasama organını takibi, kendini ilgilendiren konulara müdahil olması ve demokrasinin işlerliği için de gerekli belirtildi.  Türkiye Radyo Televizyon Kanununda, ''TBMM faaliyetlerinin hangi ölçüde yansıtılacağı hususu, TBMM Başkanlığı ile TRT Genel Müdürlüğünce birlikte hazırlanacak protokolle belirlenir'' ibaresinin yer aldığı anımsatılan gerekçede, şöyle denildi: ''Bu düzenleme, keyfiliğe yol açacak ve bu yolla, siyasi partilerin grup toplantıları ile Genel Kurul'da yapılan konuşmaların halkın bilgisinden kaçırılarak yasama organının faaliyetlerinin bilinmesine engel olabilecek niteliktedir. Kendi seçtiği organı, oy verdiği partiyi izlemesinin engellenmesi yoluyla yasama organı üyelerinin faaliyetleri hakkında sağlıklı bilgi edinilmesinin önlenmesine, böylelikle demokrasinin de aksak yapıya bürünmesine neden olabilmektedir.  TRT tarafından TBMM çalışmalarının tamamının naklen yayımlanması halkın doğru bilgi edinmesi ve demokratik toplum düzeni açısından gereklidir.''

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24