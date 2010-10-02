-TBMM'NİN YENİ YASAMA YILI RESEPSİYONU TBMM (A.A) - 01.10.2010 - TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin, Meclisin 23. Dönem 5. Yasama Yılı açılışı dolayısıyla resepsiyon verdi. Şahin, TBMM Tören Salonu'ndaki resepsiyonda, davetlileri kapıda karşılayarak, teker teker tokalaştı. Resepsiyona, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç ve Cemil Çiçek, bazı kabine üyeleri, yabancı misyon temsilcileri, bazı sivil toplum örgütlerinin başkanları, değişik kurum ve kuruluşların yöneticileri ile davetliler katıldı. TBMM Başkanı Şahin, karşılama sırasında, Başbakan Erdoğan, AK Parti Grup Başkanvekilleri Suat Kılıç ve Ayşe Nur Bahçekapılı ile de bir süre sohbet etti. Resepsiyon sırasında, Cumhurbaşkanı Gül, TBMM Başkanı Şahin ve Başbakan Erdoğan bir aradayken, balkondaki kameramanlar ve foto muhabirlerinin isteği üzerine birlikte poz verdi. Gül, Şahin ve Erdoğan'ın önünde bulunanlar, diz çökerek poz verilmesine olanak sağladı. CHP, lider düzeyinde uzun bir aradan sonra ilk kez resepsiyonda temsil edildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resepsiyona grup başkanvekilleri ve bazı parti yöneticileri ile katıldı.