TBMM'nin yeni yapılan akıllı binasını lağım bastı

TBMM'nin yeni yapılan akıllı binasının zemin katını yine lağım suyu bastı.

Odatv'nin haberine göre, Meclis'te alt zeminin, milletvekili ile personel lokantasının, kuaförün, lokantanın, bankanın ve marketin bulunduğu alanları basan lağım suları nedeniyle milletvekilleri ve Meclis personelinin kokudan duramadığı belirtildi.

Mayıs ayının son günlerinde de Meclis'in yeni yapılan akıllı binasını lağım suları basmıştı. Alt yapısı yetersiz olan Meclis binasındaki lağım pisliği, Meclis görevlilerince temizlenmişti.