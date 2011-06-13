TBMM'nin yeni vekilleri 24 Haziran'da yemin edecek

T24 - Hülya Karabağlı / ANKARA

TBMM İçtüzüğü uyarınca, milletvekili genel seçimi kesin sonuçlarının YSK tarafından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00'de TBMM Genel Kurulu çağrısız toplanacak. Daha önceki dönemler dikkate alındığında, yeni dönem milletvekillerinin 24 Haziran Cuma günü ant içmesi bekleniyor.





Yemin bitimine kadar



Birleşimde önce milletvekillerinin andiçme töreni yapılacak. Birleşime en yaşlı üye başkanlık edecek, en genç 2 milletvekili de katip üye olarak görev yapacak. And içme töreni bitimine kadar genel kurul çalışacak.









25. Meclis başkanı seçilecek



Yemin töreninden sonra, Meclis Başkanı seçimi için 5 günlük ara verilecek. Meclis Başkanı adayları belirlenecek, daha sonraki 5 gün içinde de seçim yapılacak. Buna göre, 24 Haziran'da başlayacak adaylık başvuruları, 28 Haziran gecesi sona erecek. Seçimler de 29 Haziran'da başlayacak.





Gizli oylama



Seçimler gizli oylamayla yapılacak. ilk iki turda üye tamsayısının üçte iki, üçüncü oylamada da üye tamsayısının salt çoğunluğu aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa, bu oylamada en çok oyu alan iki aday arasında dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye, başkan seçilmiş olacak. TBMM 25. meclis başkanını seçmiş olacak.





İşte milletvekili yemini:



Milletvekillerinin andiçme metni şöyle:''Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma; hukukun üstünlüğüne, demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağıma; toplumun huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve Anayasaya sadakattan ayrılmayacağıma; büyük Türk milleti önünde namusum ve şerefim üzerine andiçerim.''





