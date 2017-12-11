TBMM'nin yeni komisyon başkanları belli oldu

TBMM komisyonlarının yeni başkanları Meclis İhtisas Komisyonları’nda yapılan seçimlerle belli oldu. İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun eski başkanı AKP Sakarya Milletvekili Ayhan Sefer Üstün, İçişleri Komisyonu Başkanvekilliği görevine getirildi. Üstün’ün yeni görevinin belli olmasının ardından komisyonda kendisine “Aynı Türkiye gibisin, hak temelli politikadan Türkiye de güvenlikçi politikalara geçmişti" diye takılmalar herkesi güldürdü. Bazı milletvekilleri de komisyona gelecek yasalara bundan böyle insan hakları ayarı geleceği iddiasında bulundu. Esprileri gülerek karşılayan Üstün’ün önümüzdeki günlerde komisyonda nasıl çalışacağı merak konusu oldu.

Komisyonların 7'sinin başkanı değişirken, 11'inin başkanı aynı göreve devam ediyor. Tarım, Orman ve Köy İşleri Komisyonu'nun yeni başkanı Konya Milletvekili Mehmet Babaoğlu, Dışişleri Komisyonu Başkanı İstanbul Milletvekili Volkan Bozkır, Çevre Komisyonu Başkanı Trabzon Milletvekili Muhammet Balta, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Elazığ Milletvekili Ömer Serdar oldu. Güvenlik ve İstihbarat Komisyonunun yeni başkanı Niğde Milletvekili Alpaslan Kavaklıoğlu, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Ankara Milletvekili Emrullah İşler, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun yeni başkanı da Adana Milletvekili Necdet Ünüvar oldu.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanlığına Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, İçişleri Komisyonu Başkanlığına Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, AB Uyum Komisyonu Başkanlığına Mehmet Kasım Gülpınar, Milli Savunma Komisyonu Başkanlığına Tokat Milletvekili Yusuf Beyazıt, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç yeniden seçildi.

Bazı komisyonların Başkanlık Divanlarında, Başkanlık Divanı’nda muhalefetten isimler yer alıyor. Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonunun iki başkanvekilinden biri Bursa Milletvekili Bennur Karaburun, diğeri de CHP Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer oldu. Komisyon sözcülüğüne Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Katip üyeliğe de HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir seçildi.

AB Uyum Komisyonu’nun iki başkanvekili AKP’li Cengiz Aydoğdu ile CHP İstanbul Milletvekili Selina Doğan oldu. Komisyon sözcülüğüne AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Katip üyeliğe ise HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar seçildi.

İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu iki Başkanvekili AKP İstanbul Milletvekili Fatma Benli ile CHP Ankara Milletvekili Şenal Sarıhan seçilirken; Katip üye HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, sözcü ise AKP Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta oldu.