-TBMM'nin yeni Genel Sekreteri Neziroğlu TBMM (A.A) - 18.12.2011 - TBMM Genel Sekreterliğine, Dr. İrfan Neziroğlu atandı. Alınan bilgiye, TBMM Teşkilat Kanunu'nun bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinden sonra Meclis bürokrasisinde de bir dizi atama yapıldı. Yasamadan sorumlu TBMM Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Dr. İrfan Neziroğlu, TBMM Genel Sekreterliği görevine atandı. Yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Dr. Muhammed Bozdağ, idari ve teknik işlerden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Haydar Çiftçi, bilgi ve bilişimden sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına Ercan Durdular, Milli Saraylardan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığına da Dr. Yasin Yıldız getirildi. İrfan Neziroğlu, 1967 yılında Trabzon'da doğdu. 1991 yılında Ortadoğu Teknik Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu. Aynı bölümde yüksek lisans yaptı. Daha sonra British Council bursuyla İngiltere’de Essex Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci yüksek lisans, Selçuk Üniversitesinde de doktora yaptı. Mesleki kariyerine 1992 yılında TBMM'de uzman yardımcısı olarak başlayan Neziroğlu, uzman olduktan sonra uzun yıllar TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunda çalıştı. Daha sonra Kanunlar ve Kararlar Müdür Yardımcılığı ve Müdürlüğü yapan Neziroğlu, son olarak yasamadan sorumlu Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürütüyordu. TBMM ile Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ortaklaşa yürütülen Demokrasi Eğitimi ve Okul Meclisleri Projesi ile Yasama Derneği tarafından yürütülen Yasama Sürecine Sivil Toplum Katılımı Projesi başta olmak üzere birçok ulusal ve uluslararası projede etkin görev alan Naziroğlu'nun, Türkçe ve İngilizce sunum ve makalelerin yanı sıra Türk Parlamento Hukukunun Temel Kavramları, Türkçe-İngilizce, İngilizce-Türkçe Parlamento Terimleri Sözlüğü, TBMM Genel Kurulunda Usul Hakkında Görüşmeler 1973-2010, Yasama El Kitabı (diğer yazarlarla birlikte), Kanun Yapım Sempozyumu (diğer yazarla birlikte), Türkiye’de Askeri Müdahaleler ve Basın 1950-1980, Uluslararası Temel İnsan Hakları Belgeleri (diğer yazarla birlikte), Savunuculuk ve Politikaları Etkileme (diğer yazarlarla birlikte), Sivil Toplum İçin Yasama Sürecine Katılım El Kitabı (diğer yazarlarla birlikte) isimli kitapları yayımlandı.