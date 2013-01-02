'TBMM’nin yeni binası maliyetinin çok üstüne mi çıkıyor?'

Hülya Karabağlı / Ankara

CHP Grup Başkanvekili Muharrem İnce, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e, yeni Halkla İlişkiler Binası ile ilgili “Şartname ve sözleşmeye aykırı değişiklikler nedeniyle maliyetin arttığı, sözleşmede belirtilen yüzde 20 maliyetin bile üzerine çıkıldığı yönündeki iddialar doğru mudur” diye sordu.

CHP'li İnce, TBMM yerleşkesi içinde yapılan ve kısa sürede bitmesi beklenen yeni Halkla İlişkiler Binası hakkında şu soruları yöneltti.

İhaleyi alan firmanın teklifi ne kadar?

-TBMM yerleşkesi içinde inşa edilen Halkla İlişkiler Binası için mülga Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından yapılan ihaleye hangi firmalar katılmış ve bu firmaların teklifleri ne olmuştu? İhaleyi alan firmanın teklifi ne kadardı?

-Bu firmaya bugüne kadar hangi tarihlerde hangi miktarlarda ödeme yapılmıştır?

-Bina yapılırken ihale şartnamesine ve sözleşmeye aykırı değişiklikler yapıldığı yönündeki iddialar doğru mudur? Doğruysa yapılan değişikliklerin gerekçesi, içeriği ve hukuki dayanağı nedir? İhale şartname ve sözleşmesine aykırı değişikliklere kim onay vermektedir? Bu onay hukuki midir? İhale şartname ve sözleşmesine aykırı işler tesis edilmesinin sorumluluğu kimdedir?

Bina için ne kadar harcandı?

-İhaleyi yapan kurumun ihale şartnamesine ve sözleşmesine aykırı değişikliklerden bilgisi var mıdır?

-Şartname ve sözleşmeye aykırı değişiklikler nedeniyle maliyetin arttığı, sözleşmede belirtilen yüzde 20 maliyetin bile üzerine çıkıldığı yönündeki iddialar doğru mudur?

-Bu bina için şimdiden ne kadar para harcanmıştır ve daha ne kadar harcanması öngörülmektedir?